Kızıltepe'de spor kompleksinin yapımı sürüyor - Son Dakika

Kızıltepe ilçesinde spor kompleksinin yapım çalışmaları devam ediyor.

Kızıltepe Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı iş birliğiyle projelendirip ihalesinin yapıldığı spor kompleksi çalışmaları sürüyor.

Çalışmalar kapsamında 750 kişilik 45 yıllık tribün yıkıldı ve yerine 2 bin 500 kişilik daha modern bir tribün yapılacak.

Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, 84 bin metrekare alan üzerinde yapılacak spor kompleksinin yaklaşık maliyetinin 23 milyon 226 bin lira olduğunu kaydetti.

Çam, "Kızıltepe spor kompleksinde spor salonu, çocuk parkı, yüzme havuzu, koşu ve bisiklet yolları, futbol ile ilgili 3 saha, basketbol ve tenis sahaları yer alacak." dedi.