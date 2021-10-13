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KKTC Başbakanı Saner erken seçime hazır olduklarını açıkladı - Son Dakika

KKTC Başbakanı Saner erken seçime hazır olduklarını açıkladı

13.10.2021 19:48

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersan Saner, parti olarak erken seçime hazır olduklarını açıkladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersan Saner, parti olarak erken seçime hazır olduklarını açıkladı.

UBP meclis grubu, Başbakan ve UBP Genel Başkanı Saner başkanlığında toplandı.

Saner, toplantının ardından basına yaptığı açıklamada, Ersin Tatar'ın cumhurbaşkanı seçilmesi ile boşalan milletvekilliği için ara seçim yapılması gerekliliği ortaya çıktığını ve kendilerinin de o dönemde erken seçim yapılması için öneride bulunduklarını aktardı.

Cumhurbaşkanı'na bugün hükümetin istifasını sundukların belirten Saner, "Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın izleyeceği yol çerçevesinde biz UBP olarak erken seçime hazırız." dedi.

Saner, 30-31 Ekim'de gerçekleşecek UBP kurultayının ardından seçime gidilebileceğini dile getirerek, "Parti olarak hiçbir tereddüdümüz yoktur. Meclis görevini tamamlamıştır ve erken seçim kaçınılmazdır." ifadesini kullandı.

Saner, UBP meclis grubunun 6 Şubat'ta erken seçim yapılması ve hükümetin istifası konusunda uzlaşı sağladığını aktardı.

KKTC Başbakanı Saner erken seçime hazır olduklarını açıkladı
KKTC Başbakanı Saner erken seçime hazır olduklarını açıkladı
KKTC Başbakanı Saner erken seçime hazır olduklarını açıkladı
KKTC Başbakanı Saner erken seçime hazır olduklarını açıkladı

cumhurbaşkanı, Ersin Tatar, Kıbrıs, Ubp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KKTC Başbakanı Saner erken seçime hazır olduklarını açıkladı - Son Dakika


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