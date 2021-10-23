KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Hatay'da Kıbrıs gazileriyle buluştu Açıklaması - Son Dakika

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekatı'nın, Türkiye adına da KKTC ve Kıbrıs Türk halkı adına da ne kadar önemli bir hareket olduğunu gördük. Dolayısıyla onu o gün yapanlara bizim her zaman vefa duygumuz vardır ve devam edecektir." dedi.

Tatar, kentteki bir otelde Kıbrıs gazileri ve eşleriyle bir araya geldiği etkinlikte, Kıbrıs'ta çok büyük sıkıntı ve zulüm geçirdikten sonra 1974 yılını gördüklerini söyledi.

Çocuk yaşlardaki özleminin, "Acaba Türkiye ne zaman gelecek?" sorusunun cevabı olduğunu anlatan Tatar, şöyle devam etti:

"Çünkü orada eli kanlı papaz, başpiskopos ve diğer Yunanlar, Kıbrıs Türk halkını yok etmek, Ada'dan temizlemek, Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlamak için her türlü saldırıyla bizleri yok etmek için uğraşırken işte hamdolsun ana vatanımız, Türkiye Cumhuriyeti'nin o zamanın Başbakanı Sayın Bülent Ecevit ve onun yardımcısı, nur içinde yatsınlar, Necmettin Erbakan'ın talimatlarıyla Türk Silahlı Kuvvetleri hazırlığını yapmış ve tabii ki onların komutasında sizler kahraman Mehmetçiklerin Ada'ya adım atması ile Kıbrıs Türkü 20 Temmuz 1974'te bağımsızlığına, özgürlüğüne ve hürriyetine kavuşmuş oluyor. Dolayısıyla bu duygularla, o günden 47 yıl sonra bir kez daha sizlere minnet duygularımı ifade etmek istiyorum."

Tatar, muharebede şehit düşenlere ve gazi olup daha sonra hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyerek, "20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekatı'nın, Türkiye adına da KKTC ve Kıbrıs Türk halkı adına da ne kadar önemli bir hareket olduğunu gördük. Dolayısıyla onu o gün yapanlara bizim her zaman vefa duygumuz vardır ve devam edecektir. Onun için her Hatay'a geldiğimde sizlerle buluşmak, sizlerle hasret gidermek, sizlere bu duygularımı anlatmak benim borcumdur, halkımın borcudur." dedi.

"1974'e kadar sizleri beklediğimizi çocukluk yıllarımdan hatırlarım"

Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türk hükümetinin ve Türk kamuoyunun desteğiyle yeni siyaset anlayışı yürüttüğünü aktardı.

Artık Kıbrıs'ta Türkiye'nin garantörlüğünü ve Türk askerinin kalmasını garanti altına alacak bir anlaşmaya imza atabileceklerini vurgulayan Tatar, "Eğer bize derlerse 'Türk askeri gidecek' biz öyle bir anlaşmaya yokuz kardeşim çünkü 1974'e kadar sizleri ne kadar özlemle beklediğimizi çocukluk yıllarımdan hatırlarım. Rum tarafından bize müzik duyururlardı, büyük mikrofonlarda 'bekledik de gelmedi'... Alay ederlerdi bizimle ama geldiniz ve bugün KKTC'de bir devlet var." diye konuştu.

Tatar, Kıbrıs'ta Türk varlığının devamı için büyük bir mücadele içerisinde olduklarını belirterek, "Halen de bu mücadele devam etmektedir. Dolayısıyla benim halkıma ve benimle birlikte bu siyaseti götürenlere her zaman söylediğim; bizim Türkiye'yle münasebetlerimiz her zaman iyi olduğu gibi bundan sonra da iyi olacaktır." dedi.

Hatay Valisi Rahmi Doğan da gazilere şükranlarını sundu.