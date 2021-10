KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Benim yolum Türk'ün yoludur, Türkiye ile birlikte yürüme yoludur - Son Dakika

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gaziantep'te Hasan Kalyoncu Üniversitesi 2021-2022 Akademik Yılı Açılış ve Ödül Töreni'ne katıldı. Törende 'Geçmişten Günümüze Kıbrıs Türklerinin Ada'da Varoluş Mücadelesi' konulu konferans veren Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs'ın Türkiye ile ayrılmaz bir bütün olduğunu söyleyerek, "Benim yolum Türk'ün yoludur, Türkiye ile birlikte yürüme yoludur" dedi.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde 2021-2022 Akademik Yılı Açılış ve Ödül Töreni gerçekleştirildi. Programa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın yanı sıra, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Cemal Kalyoncu, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkan Vekili Haluk Kalyoncu, Rektör Prof. Dr. Türkay Dereli, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

TATAR'A FAHRİ DOKTORA VERİLDİProgramda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Senatosu kararı ile 'Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında 'Fahri Bilim Doktoru' unvanı tevcih edildi. Fahri doktora tevcih töreninin ardından Cumhurbaşkanı Tatar, HKÜ öğrencileri ile 'Geçmişten Günümüze Kıbrıs Türklerinin Ada'da Varoluş Mücadelesi'konulu ilk açılış dersini gerçekleştirdi.'YOLUMUZ TÜRK'ÜN YOLUDUR'Programda konuşan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs'taki Türk halkının varlığının ancak Türkiye Cumhuriyeti'nin desteği ile kalıcı olabileceğini söyledi.Karşısında acımasız bir muhalefet olduğunu ve kendisini Türkiye'nin adamı olmakla suçladıklarını anlatan Tatar, çok haksız ve yersiz ithamlara maruz kaldığını yolunun Türkiye ile birlikte yürüme yolu olduğunu vurguladı. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Kıbrıs Türk halkının varlığı ancak Türkiye'nin desteği ile sürdürülebilir. Çünkü bu büyük coğrafyada Avrupa Birliği içerisinde Rum-Yunan ikilisi hala daha bu yayılmacı ve çatışmacı kültürdeler. Kıbrıs'ta maalesef hala daha bazı muhalifler biz Rum halkı ile çok iyi iç içe yaşayabiliriz iyi bir anlaşma olabilir safsatası ile bizi itham ediyorlar. Bu durumu buradan üzüntü ile paylaşıyorum. Bu Kıbrıs'ta devam eden bir gerçektir. Karşımda acımasız bir muhalefet vardır. Bana zaman zaman 'sen Türkiye'nin adamısın' diyorlar. 'Türkiye'nin menfaatlerini savunuyorsun' diyorlar. 'Türkiye'nin papağanısın' diyorlar. Çok haksız ve yersiz ithamlar yapan muhalefet vardır. Netice itibariyle benim yolum doğru yoldur. Benim yolum Türk'ün yoludur. Benim yolum Türkiye ile birlikte yürüme yoludur. Çünkü doğrusu budur. Sizlerde bilirsiniz ki Kıbrıs'ta adil, kalıcı, sürdürülebilir ve gerçekten bizleri de tatmin edecek oradaki halkımızın güvenliği ve geleceği 1974 öncesine dönmeyecekse Kıbrıs'ta iki devletin iş birliği yapabileceğini biz anlamış durumdayız. İyi bir anlaşma için iki tarafın buna onay vermesi lazım. Karşı taraf o kadar şımartıldı ki onlar kendilerini tüm Kıbrıs'ın temsilcisi olarak görüyorlar. Eğer mantıklı bir anlaşma olabilecekse her iki tarafın bu anlaşmada bir motivasyonu olabilmesi lazım. Şimdi Rumlar kendi başlarına tanınmış bir devlet, Kıbrıs Türk halkı tanınmamış ve dolayısıyla bu dengesizlik içerisinde adil ve kalıcı bir anlaşma yapabilmek çok zor oluyor. Onun için direniyoruz. Ben hep söylüyorum benim alternatifim yoktur. Alternatif gidip Rum'a yama olmak, yok olmaktır ve Türkiye ile bağlarımızın kopartılmasıdır. O şekilde bir haysiyetsizlik alternatif değildir, alternatif olamaz. Dolayısıyla 60 yıldır iki devlet vardır. 60 yıldır Kıbrıs Türk halkı bağımsız özgür yaşayabiliyor" diye konuştu.'TÜRKİYE DOĞU AKDENİZ'DE GÜÇLÜ OLMALIDIR'Ersin Tatar, tüm devletlerin Doğu Akdeniz üzerinde etkili olmaya çalıştığını söyledi. Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin desteği ile Doğu Akdeniz'de daha var olacağını söyleyerek, "Ne Kıbrıs eski Kıbrıs'tır ne Doğu Akdeniz eski Doğu Akdeniz'dir. Türkiye artık daha güçlüdür. Suriye'ye bakınız Rusya gelmiş Suriye'ye yerleşmiş. Yani Doğu Akdeniz o kadar önemlidir ki İngiltere üsleri ile Kıbrıs'tadır. Amerika her türlü yaptığı anlaşmalarla buralarda olmaya çalışıyor. Rusya Suriye'ye yerleşti Akdeniz'e yerleşmeye çalışıyor. Biz tarihimize bakınca elbette Türkiye'nin Akdeniz'deki varlığı daha fazla olmalıdır diyoruz. Bu da KKTC güçlü olması ile olacaktır düşüncesindeyim" diyekonuştu.'TEKNOLOJİYİ KULLANMAK ÖNEMLİDİR'Açılışta katılımcılara hitap eden Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Cemal Kalyoncu, mezun olan öğrencilerin iş hayatında iyi eğitilmiş, bilgi teknolojilerini kullanabilen, üretkenliği yüksek, nitelikli işgücünün her zaman kalkınmada rolünün önemli olduğunu kaydetti.Kalyoncu, yeni akademik yılın hayırlı olmasını dileyerek, "Başarılı bilimsel çalışmalarıyla üniversitemizi temsil eden; ülkenin, bölgenin ve Gaziantep'in gelişmesine öncülük ederek eğitime katkı sağlayan değerli öğretim üyelerimizin, başarılarını yeni akademik dönemde de sürdürülebilir kılacaklarından emin olarak kendilerini yürekten kutluyorum. 12 yıl önce eğitim hayatına başlayan Üniversitemizden bugüne kadar 13 bin 163 öğrencimizi mezun ettik. Mezun olan öğrencilerimizle iş hayatının her sektöründe, bünyemiz içindeki şirketlerimizde ve fabrikamızda zaman zaman karşılaşıyor ve hepsiyle gurur duyuyorum. İyi eğitilmiş, bilgi teknolojilerini kullanabilen, üretkenliği yüksek, nitelikli işgücünün her zaman kalkınmada rolü önemlidir" dedi.'YÜZDE 95 DOLULUĞA ULAŞTIK'Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli ise, geçen yıl Covid-19 salgını sürecinde, uygulanan hibrit eğitim modelinin örnek olduğunu ve bu yıl yüz yüze eğitime geçilmesiyle birlikte, üniversite tercih dönemi sonrasında yüzde 95 yerleştirme doluluk oranına ulaştıklarını belirterek şunları söyledi: "Geçtiğimiz yıl Covid-19 salgını sürecinde, uyguladığı hibrit eğitim modeli örnek olan ve bu yıl yüz yüze eğitime geçilmesiyle birlikte, üniversite tercih dönemi sonrasında yüzde 95 yerleştirme doluluk oranı ile dikkatleri üzerine çeken üniversitemizin 2021-2022 Akademik Yılı açılışını yapmanın heyecanını yaşıyoruz. HKÜ olarak; toplum, sanayi, şehrimiz, bölgemiz ve ülkemize değer üretmek için var gücümüzle çalışıyoruz, ülkesi ve vatanı için çalışanları her daim takdir ediyoruz. Nitekim bugün, yapmış olduğu çalışmalarla KKTC'nin meşru haklarının savunulmasına ve Türkiye'nin Akdeniz'deki menfaatlerinin korunmasına büyük katkı sağlayan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a 'Fahri Doktor' unvanı tevcih etmekten onur duyuyoruz. Ayrıca, gerçekleştirdikleri bilimsel faaliyetler ile üniversitemizin akademik performansına katkıda bulunan akademisyenlerimizi de ödüllendirerek yüreklendiriyoruz."Program sonunda, 2020 yılında üniversitenin akademik performansına en çok katkı sunan akademisyenler ödüllendirildi.

