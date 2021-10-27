KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Benim yolum Türk'ün yoludur, Türkiye ile birlikte yürüme yoludur (2) - Son Dakika

'YAPILACAK DESTEKLERLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ DAHA İLERİYE GİDEBİLİR'

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gaziantep'te Ticaret Odası Meclis Toplantı'sına katıldı. Toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs'ın turizm, yüksek öğretim ve tanıtım faaliyetlerinde büyük atılımlar yaptığını ve verilecek ekonomik destekler, yapılacak ticari anlaşmalarla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin daha da ilerleyeceğini dile getirdi. Tatar, bu kapsamda Gaziantep'in 10 milyar dolarlık ihracat başarısını tebrik ederek yatırımcılarla işbirliğinin ilerletilmesi gerektiğini söyledi.

Gaziantep'te Ticaret Odası'da düzenlenen Meclis Toplantı'sına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın yanı sıra, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım ve Gaziantep Ticaret Odası yönetim kurulu üyeleri ile iş insanları katıldı. Cumhurbaşkanı Tatar, bölgede yatırım yapan iş adamlarına seslenerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne verilecek desteklerle yeni gelişme alanları yakalanabileceğini söyledi. 'VARLIĞIMIZI BİR DEVLET OLARAK SÜRDÜRMEK EN BÜYÜK HAKKIMIZ'KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bölgede 50 yıllık süreçte verilen sözlerin tutulmadığını ve artık yeni siyaset anlayışı ile Kıbrıs'ta iki devlet olduğunu ve Türkler ile Rumların bir millet olma şanslarının olmadığını söyledi. KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, "Kıbrıs çok oyun gördü çok oyun yaşadı. Biliyoruz ki artık Kıbrıs'a karşı iyi niyetli değiller. Artık iki devlet var. Kıbrıs'ta bir Türkler vardır bir de Rumlar vardır. Kıbrıs diye bir millet yoktur. Bu iki halkın birlikte yaşaması mümkün değildir. Kıbrıslı Türkler 1974 öncesine döndürülmeye çalışılıyor. 50 yıldır yapılan görüşmelerden hiçbir netice alınamadı. Bir elli yıl daha beklemek boşuna zaman harcamaktır. Yeni siyaset ve yeni anlayışı artık gündeme getirmiş bulunmaktayız. Karşımızda bir direniş var bir inat var. Kıbrıs Türklerine yönelik büyük haksızlıklar yapılmıştır deniliyor. Mağdur edilmiştir deniliyor. Ancak bizim yapacağımız bir şey yok deniliyor. Yapacağımız şey bu müzakere sürecinde sizleri yaklaştırmak deniliyor. Dedikleri Kıbrıs'ta bir anlaşma olabilmesi için iki tarafın da ortak bir anlaşma olması yönünde. Bu da pek görülebilen bir şey değil. Çünkü Rum tarafı bir avantaj elde etmiş ve bu avantajı sonuna kadar kullanmaktadır. Biz artık ayrı bir halk olarak kendi kendimizi yöneten ve kendi geleceğini tayin etme hakkıyla Türkiye Cumhuriyeti tayin etme hakkı ile ve desteği ile varlığımızı devlet temelinde sürdürmek en büyük hakkımız ve temennimizdir" dedi.'BÖLGENİN BU SANAYİ BAŞARISI KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ İÇİN DESTEK OLACAKTIR'KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gaziantep'in 10 milyar dolar ihracat rakamına ulaşmasını tebrik ederek yaşanan pandemi döneminde tüm olumsuzluklara rağmen ihracat rakamlarının artarak yükseldiğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Gaziantep kurtuluşun 100'üncü yıl kutlamalarında bu şehirde olmaktan da büyük mutluluk duymaktayım. 1974 yılından sonra bu bölgeden birçok insanımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yerleşmiş orada aile kurmuş, evlat edinmiş ve ekonomimize katkı sunmuştur. Gaziantep'imizin 10 milyar dolar bir ihracat rakamı yakalaması ile artık buradaki gelişmişlik, sanayi, ticaret ve bu tecrübe yavru vatan dediğimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne destek olacaktır. Bu atılımlar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin daha ileriye atılmasına olanak sağlayacaktır."