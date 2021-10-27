Üye Girişi
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Benim yolum Türk'ün yoludur, Türkiye ile birlikte yürüme yoludur (2) - Son Dakika

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Benim yolum Türk'ün yoludur, Türkiye ile birlikte yürüme yoludur (2)

27.10.2021 21:36
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Benim yolum Türk'ün yoludur, Türkiye ile birlikte yürüme yoludur (2)

'YAPILACAK DESTEKLERLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ DAHA İLERİYE GİDEBİLİR'Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gaziantep'te Ticaret Odası Meclis Toplantı'sına katıldı.

'YAPILACAK DESTEKLERLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ DAHA İLERİYE GİDEBİLİR'

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gaziantep'te Ticaret Odası Meclis Toplantı'sına katıldı. Toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs'ın turizm, yüksek öğretim ve tanıtım faaliyetlerinde büyük atılımlar yaptığını ve verilecek ekonomik destekler, yapılacak ticari anlaşmalarla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin daha da ilerleyeceğini dile getirdi. Tatar, bu kapsamda Gaziantep'in 10 milyar dolarlık ihracat başarısını tebrik ederek yatırımcılarla işbirliğinin ilerletilmesi gerektiğini söyledi.

Gaziantep'te Ticaret Odası'da düzenlenen Meclis Toplantı'sına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın yanı sıra, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım ve Gaziantep Ticaret Odası yönetim kurulu üyeleri ile iş insanları katıldı. Cumhurbaşkanı Tatar, bölgede yatırım yapan iş adamlarına seslenerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne verilecek desteklerle yeni gelişme alanları yakalanabileceğini söyledi.  'VARLIĞIMIZI BİR DEVLET OLARAK SÜRDÜRMEK EN BÜYÜK HAKKIMIZ'KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bölgede 50 yıllık süreçte verilen sözlerin tutulmadığını ve artık yeni siyaset anlayışı ile Kıbrıs'ta iki devlet olduğunu ve Türkler ile Rumların bir millet olma şanslarının olmadığını söyledi. KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, "Kıbrıs çok oyun gördü çok oyun yaşadı. Biliyoruz ki artık Kıbrıs'a karşı iyi niyetli değiller. Artık iki devlet var. Kıbrıs'ta bir Türkler vardır bir de Rumlar vardır. Kıbrıs diye bir millet yoktur. Bu iki halkın birlikte yaşaması mümkün değildir. Kıbrıslı Türkler 1974 öncesine döndürülmeye çalışılıyor. 50 yıldır yapılan görüşmelerden hiçbir netice alınamadı. Bir elli yıl daha beklemek boşuna zaman harcamaktır. Yeni siyaset ve yeni anlayışı artık gündeme getirmiş bulunmaktayız. Karşımızda bir direniş var bir inat var. Kıbrıs Türklerine yönelik büyük haksızlıklar yapılmıştır deniliyor. Mağdur edilmiştir deniliyor. Ancak bizim yapacağımız bir şey yok deniliyor. Yapacağımız şey bu müzakere sürecinde sizleri yaklaştırmak deniliyor. Dedikleri Kıbrıs'ta bir anlaşma olabilmesi için iki tarafın da ortak bir anlaşma olması yönünde. Bu da pek görülebilen bir şey değil. Çünkü Rum tarafı bir avantaj elde etmiş ve bu avantajı sonuna kadar kullanmaktadır. Biz artık ayrı bir halk olarak kendi kendimizi yöneten ve kendi geleceğini tayin etme hakkıyla Türkiye Cumhuriyeti tayin etme hakkı ile ve desteği ile varlığımızı devlet temelinde sürdürmek en büyük hakkımız ve temennimizdir" dedi.'BÖLGENİN BU SANAYİ BAŞARISI KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ İÇİN DESTEK OLACAKTIR'KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gaziantep'in 10 milyar dolar ihracat rakamına ulaşmasını tebrik ederek yaşanan pandemi döneminde tüm olumsuzluklara rağmen ihracat rakamlarının artarak yükseldiğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Gaziantep kurtuluşun 100'üncü yıl kutlamalarında bu şehirde olmaktan da büyük mutluluk duymaktayım. 1974 yılından sonra bu bölgeden birçok insanımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yerleşmiş orada aile kurmuş, evlat edinmiş ve ekonomimize katkı sunmuştur. Gaziantep'imizin 10 milyar dolar bir ihracat rakamı yakalaması ile artık buradaki gelişmişlik, sanayi, ticaret ve bu tecrübe yavru vatan dediğimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne destek olacaktır. Bu atılımlar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin daha ileriye atılmasına olanak sağlayacaktır."


KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Benim yolum Türk'ün yoludur, Türkiye ile birlikte yürüme yoludur (2)
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Benim yolum Türk'ün yoludur, Türkiye ile birlikte yürüme yoludur (2)
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Benim yolum Türk'ün yoludur, Türkiye ile birlikte yürüme yoludur (2)
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Benim yolum Türk'ün yoludur, Türkiye ile birlikte yürüme yoludur (2)
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Benim yolum Türk'ün yoludur, Türkiye ile birlikte yürüme yoludur (2)
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Benim yolum Türk'ün yoludur, Türkiye ile birlikte yürüme yoludur (2)
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Benim yolum Türk'ün yoludur, Türkiye ile birlikte yürüme yoludur (2)
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Benim yolum Türk'ün yoludur, Türkiye ile birlikte yürüme yoludur (2)

cumhurbaşkanı, Gaziantep, Kıbrıs, Tatar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Benim yolum Türk'ün yoludur, Türkiye ile birlikte yürüme yoludur (2) - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bakan Koca, kaza sonucu ölen Rümeysa'nın 36 saat çalıştığı iddiasını yalanladı 20:41 Bakan Koca, kaza sonucu ölen Rümeysa'nın 36 saat çalıştığı iddiasını yalanladı Doğal gaz santralinde korkutan patlama sesi! Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi 19:40 Doğal gaz santralinde korkutan patlama sesi! Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi Gökhan Çıra'dan boşanan Selin Ciğerci, kendisinden 11 yaş küçük basketbolcuyla aşk yaşıyor 19:26 Gökhan Çıra'dan boşanan Selin Ciğerci, kendisinden 11 yaş küçük basketbolcuyla aşk yaşıyor
İzzet Yıldızhan'dan olay sözler: Kızlarımın eş seçme şansı yok 18:23 İzzet Yıldızhan'dan olay sözler: Kızlarımın eş seçme şansı yok Boğazı kesilerek öldürülen Şebnem Şirin, iş insanı Fevzi Tokat'ın torunu çıktı 17:47 Boğazı kesilerek öldürülen Şebnem Şirin, iş insanı Fevzi Tokat'ın torunu çıktı Sarıyer Belediyesi'nde asgari ücret 5 bin TL'ye yükseldi 16:00 Sarıyer Belediyesi'nde asgari ücret 5 bin TL'ye yükseldi
Oğlunu eşinden ayırmak isteyen kaynananın sözleri Esra Erol'u kızdırdı: Oğlumu ben doğurdum, o benim 14:25 Oğlunu eşinden ayırmak isteyen kaynananın sözleri Esra Erol'u kızdırdı: Oğlumu ben doğurdum, o benim Eski Bakan Bülent Akarcalı, 13:54 Eski Bakan Bülent Akarcalı, "Çocukluğunu bilirim" dediği Osman Kavala'yla ilgili bilinmeyenleri Haberler.com'a anlattı

Son Dakika Haberleri
18:42 Tartıştığı eşini göğsünden bıçaklayarak öldüren kadın, tutuklanarak cezaevine gönderildi
18:32 Diyanet', "alkollü içecek gideri" iddiasına açıklık getirdi: Çay alımı harcaması sisteme yanlış kodla girilmiş
18:23 İzzet Yıldızhan'dan olay sözler: Kızlarımın eş seçme şansı yok
18:05 Müge Anlı'da ortaya çıkan Güldane Biçer cinayetinde katil zanlısının savunması tüyler ürpertti
17:49 Mısır tarlasında yürüyen çobanlar, cenini kordon bağıyla birlikte buldu
17:47 Boğazı kesilerek öldürülen Şebnem Şirin, iş insanı Fevzi Tokat'ın torunu çıktı
17:32 Masumlar Apartmanı, Ada Masalı son bölüm özeti! Ada Masalı yeni bölüm ön izleme
17:11 Devlet kanalında çalışan spikerden skandal! Anında kovuldu
16:50 Son Dakika: MHK'nin yeni başkanı Ferhat Gündoğdu oldu
16:48 Son Dakika: Benzine indirim geldi! Gece yarısından itibaren 25 kuruş indirim uygulanacak
Son Dakika! Bilim Kurulu toplantısının ardından konuşan Sağlık Bakanı Koca: Çok yakında vaka sayıları düşecek Son Dakika! Bilim Kurulu toplantısının ardından konuşan Sağlık Bakanı Koca: Çok yakında vaka sayıları düşecek         
20:46
Kılıçdaroğlu'ndan hükümete dikkat çeken talep: Elektrik faturalarındaki KDV'yi kış boyunca kaldır Kılıçdaroğlu'ndan hükümete dikkat çeken talep: Elektrik faturalarındaki KDV'yi kış boyunca kaldır         
19:56
Son Dakika: Türkiye'de 27 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 210 kişi vefat etti, 26 bin 896 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 27 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 210 kişi vefat etti, 26 bin 896 yeni vaka tespit edildi         
19:31
Diyanet', Diyanet', "alkollü içecek gideri" iddiasına açıklık getirdi: Çay alımı harcaması sisteme yanlış kodla girilmiş         
18:32
Mısır tarlasında yürüyen çobanlar, cenini kordon bağıyla birlikte buldu Mısır tarlasında yürüyen çobanlar, cenini kordon bağıyla birlikte buldu         
17:49
Devlet kanalında çalışan spikerden skandal! Anında kovuldu Devlet kanalında çalışan spikerden skandal! Anında kovuldu         
17:12
Kanadalı Telemus Systems şirketi, Türkiye'ye uygulanan ambargodan sonra iflas etti Kanadalı Telemus Systems şirketi, Türkiye'ye uygulanan ambargodan sonra iflas etti         
15:38
Evine sığınan kadınla uyurken zorla ilişkiye girdi, Evine sığınan kadınla uyurken zorla ilişkiye girdi, "Azgındım" savunması şaşkınlık yarattı         
14:23
Zeynep Demirel'in duygusal doğum günü mesajı eşi Volkan Demirel'i ağlattı Zeynep Demirel'in duygusal doğum günü mesajı eşi Volkan Demirel'i ağlattı         
13:52
Sokak ortasında cesedi bulunan kadının, intihar ettiği öğrenildi Sokak ortasında cesedi bulunan kadının, intihar ettiği öğrenildi         
13:46
Fuhuş operasyonunda detaylar kan dondurdu! 18 yaşından küçük kızları asker eğlencesi ve düğünlere götürmüşler Fuhuş operasyonunda detaylar kan dondurdu! 18 yaşından küçük kızları asker eğlencesi ve düğünlere götürmüşler         
12:06
Gelecekten geldiğini söylen adamın anlattıkları korkuttu Gelecekten geldiğini söylen adamın anlattıkları korkuttu         
11:23
Kulislerin konuştuğu o iddia: Kemal Kılıçdaroğlu'nun kafasındaki Cumhurbaşkanı adayı Özgür Demirtaş Kulislerin konuştuğu o iddia: Kemal Kılıçdaroğlu'nun kafasındaki Cumhurbaşkanı adayı Özgür Demirtaş         
10:33
Hakan Çalhanoğlu, beklentiyi karşılayamadı! Devre arasında Inter'den gönderiliyor Hakan Çalhanoğlu, beklentiyi karşılayamadı! Devre arasında Inter'den gönderiliyor         
09:47
Okuyan köy! 350 nüfuslu Zile'de 1 başbakan yardımcısı, orgeneral ve 20 tane profesör yetişti Okuyan köy! 350 nüfuslu Zile'de 1 başbakan yardımcısı, orgeneral ve 20 tane profesör yetişti         
09:41
Rus vekilden ilginç SİHA açıklaması: Bizi, Çin malı olduğuna ve makine tüfekle vurulabileceğine ikna ettiler Rus vekilden ilginç SİHA açıklaması: Bizi, Çin malı olduğuna ve makine tüfekle vurulabileceğine ikna ettiler         
09:24
Bennu Gerede'nin oğlundan olay poz! Sevgilisinin çırılçıplak halini paylaştı Bennu Gerede'nin oğlundan olay poz! Sevgilisinin çırılçıplak halini paylaştı         
23:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2021 21:44:20. #1.11#
SON DAKİKA: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Benim yolum Türk'ün yoludur, Türkiye ile birlikte yürüme yoludur (2) - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement