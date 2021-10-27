KKTC'de 29 Ekim Cumhuriyeti Bayramı kapsamında Maraş bölgesinde bisiklet turu düzenlenecek - Son Dakika

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Gazimağusa'daki Maraş bölgesinde bisiklet turu yapılacak.

Maraş bölgesinin açık bölümlerinde düzenlenecek bisiklet turu dolayısıyla Gazimağusa Belediyesinde basın toplantısı düzenlendi.

Belediye Başkanı İsmail Arter, mart 2020'de baş gösteren yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele ederken sağlıkla birlikte sporun ne kadar önemli olduğunun bir kez daha idrak edildiğini söyledi.

Salgınla kapalı alanlardaki etkinliklerin azaldığını ve açık alanların önem kazandığını vurgulayan Arter, açık alanlardaki spor etkinlikleri için altyapı hazırlamak gerektiğini ifade etti.

Bağımlılık ve uyuşturucuyla mücadelenin önemine değinen Arter, bu konuda ne kadar faaliyet varsa destek verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini kaydetti.

Arter, özellikle gençleri uyuşturucu ve madde bağımlılığından uzak tutmak için kültür, sanat ve spor etkinliklerine yöneltmek gerektiğini belirtti.

Belediye Başkanı Arter, bisiklet turu etkinliğini 15 Kasım KKTC Cumhuriyet Bayramı'nda da düzenlemeyi düşündüklerini ifade etti.

İsteyenlere etkinlik yerinde bisiklet temin edilecek

2,5 kilometrelik 1. Geleneksel Bisiklet Turu, Başbakanlık, Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu, Gazimağusa Belediyesi, Medi Foundation, Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu, Yaşama Sporla Bağlan Derneği, Alternatif Sporlar Derneği, Green Pedal, The Bike Academy ve Medi Foundation Öğrenci Komitesi katkılarıyla 29 Ekim Cuma günü 08.30-10.30 saatlerinde gerçekleştirilecek.

Etkinliğe, Bisiklet Federasyonu, The Bike Academy ve Gren Pedal üyeleri profesyonel bisikletleriyle katılacak.

Bisiklet turunda yer almak isteyenlere de etkinlik yerinde bisiklet temin edilecek ve etkinlik için yaş sınırlaması olmayacak.