Üye Girişi
KKTC'de Cumhurbaşkanı Tatar, hükümeti kurma görevini UBP Genel Başkanı Sucuoğlu'na verdi - Son Dakika

KKTC'de Cumhurbaşkanı Tatar, hükümeti kurma görevini UBP Genel Başkanı Sucuoğlu'na verdi

01.11.2021 15:31
KKTC'de Cumhurbaşkanı Tatar, hükümeti kurma görevini UBP Genel Başkanı Sucuoğlu'na verdi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu'na hükümeti kurma görevini verdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu'na hükümeti kurma görevini verdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, UBP Genel Başkanı Sucuoğlu'nu makamında kabul etti.

Görüşmenin ardından basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan Tatar, hükümeti kurma görevini Sucuoğlu'na verdiğini açıkladı.

Tatar, eski UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ersan Saner'in, 13 Ekim'de Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) ile kurdukları koalisyon hükümetinin istifasını kendisine sunmasının ardından Cumhuriyet Meclisi'ndeki tüm parti ve bağımsız milletvekilleriyle görüştüğünü hatırlattı.

UBP'nin Meclis'te en fazla sandalye sayısına sahip parti olduğuna işaret eden Tatar, Sucuoğlu'na bu görevi vermesinin doğal olduğunu söyledi.

Tatar, Sucuoğlu'nun yeni bir hükümet kurmak için temaslarına başlayacağını kaydederek, bu süreçte Cumhuriyet Meclisi'nde gelecek yılın bütçesinin geçirilmesinin önemine dikkati çekti.

Hükümet kurma sürecinin hızlı şekilde neticelendirilmesinin faydalı olacağına işaret eden Tatar, halkın beklentisinin de bu yönde olduğunu belirtti.

"Her halükarda ülkenin bir hükümete ihtiyacı olduğu kesindir"

Sucuoğlu, Tatar ile yeni hükümetle ilgili istişarelerde bulunduklarını, ilk olarak hükümet kurma göreviyle ilgili UBP Parti Meclisi ile bir araya geleceklerini söyledi.

"Her halükarda, ülkenin bir seçim hükümeti veya belki 3-5 ay sürecek bir hükümete ihtiyacı olduğu kesindir." diyen Sucuoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle ekonomik sıkıntıların devam ettiğini dile getirdi.

Sucuoğlu, önce ülkenin ve insanların çıkarlarının, daha sonra da partinin çıkarlarının kendilerini ilgilendirdiğini belirterek, bu vizyonla çalışma başlatacaklarını söyledi.

Hükümet kurmak için kafalarında belli çözümler olduğunu ve parti içindeki istişarelerin ardından diğer partilerle temas kurmak için birini görevlendirebileceklerini anlatan Sucuoğlu, "Şu anda bir seçim hükümeti anlamında, 26 vekilin üzerinde bir sayıya ulaşabileceğimize inanıyorum." dedi.

Sucuoğlu, daha önce 26 Aralık 2021 tarihinin erken seçim için görüşüldüğünü ancak bunun şu an için pek mümkün olmadığını vurgulayarak, "Belki daha sonraki bir tarih olur, şu an için bir şey söylemek mümkün değil çünkü diğer partilerle temasımız yok. Diğer partilerle ortak paydada bir görüş birliği yakalayabileceğimiz umudundayım. Belki de bir seçim tarihi vererek bir seçim hükümeti kurulabilir diye düşünüyorum şu anda. Bu tarih 6 Şubat 2022 olabilir. Bunlar benim şu andaki düşüncemdir, bunları konuşacağız." diye konuştu.

Sucuoğlu, Cumhurbaşkanı'na yeni bakanlar kurulu listesi sunmadıkça mevcut hükümetin devam edeceğini söyledi.

Seçilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini dün aradığını dile getiren Sucuoğlu, "hayırlı olsun" temennilerini ilettiğini belirtti.

Sucuoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kıbrıs konusunda atılacak adımlarda Cumhurbaşkanı Tatar'ı destekleyeceklerini ilettiğini ve bunu memnuniyetle karşıladığını sözlerine ekledi.

Sucuoğlu, 30-31 Ekim'de gerçekleştirilen UBP'nin 22. Olağan Kurultayı'nda genel başkanlığa seçilmişti.

KKTC'de Cumhurbaşkanı Tatar, hükümeti kurma görevini UBP Genel Başkanı Sucuoğlu'na verdi
KKTC'de Cumhurbaşkanı Tatar, hükümeti kurma görevini UBP Genel Başkanı Sucuoğlu'na verdi
KKTC'de Cumhurbaşkanı Tatar, hükümeti kurma görevini UBP Genel Başkanı Sucuoğlu'na verdi
KKTC'de Cumhurbaşkanı Tatar, hükümeti kurma görevini UBP Genel Başkanı Sucuoğlu'na verdi
KKTC'de Cumhurbaşkanı Tatar, hükümeti kurma görevini UBP Genel Başkanı Sucuoğlu'na verdi

cumhurbaşkanı, Kıbrıs, Tatar, Ubp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KKTC'de Cumhurbaşkanı Tatar, hükümeti kurma görevini UBP Genel Başkanı Sucuoğlu'na verdi - Son Dakika


Son Dakika

Anne olmak için gün sayan Özge Özpirinçci'den karnı burnunda ilk poz! Yeni imajı da ayrı olay 15:18 Anne olmak için gün sayan Özge Özpirinçci'den karnı burnunda ilk poz! Yeni imajı da ayrı olay Belediyeye görüşmeye gitti, geri döndüğünde gözlerine inanamadı! Arabasını ağacın altında buldu 15:02 Belediyeye görüşmeye gitti, geri döndüğünde gözlerine inanamadı! Arabasını ağacın altında buldu TÜBİTAK'ta görevli bilim insanı, kocasına not bırakarak intihar etti 14:56 TÜBİTAK'ta görevli bilim insanı, kocasına not bırakarak intihar etti
Kerem'in menajeriyle konuşan Rıdvan Dilmen, bombayı patlattı 14:51 Kerem'in menajeriyle konuşan Rıdvan Dilmen, bombayı patlattı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden ile görüşmesinin detayları anlattı: Bir iki kez kaş göz yaptı 14:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden ile görüşmesinin detayları anlattı: Bir iki kez kaş göz yaptı Elon Musk'tan meydan okuma! BM'nin 'açlık krizi çıkışı' için: Kanıtlarsanız Tesla'yı satıp gelirini bağışlayacağım 14:39 Elon Musk'tan meydan okuma! BM'nin 'açlık krizi çıkışı' için: Kanıtlarsanız Tesla'yı satıp gelirini bağışlayacağım
Ünlü şarkıcı Bengü, ikinci kez doğum yaptı 14:06 Ünlü şarkıcı Bengü, ikinci kez doğum yaptı Denizbank'ta müşteriler mobil ve internet bankacılığından işlem yapamıyor 13:36 Denizbank'ta müşteriler mobil ve internet bankacılığından işlem yapamıyor

Son Dakika Haberleri
14:59 Meral Akşener'in masasındaki son anketi Başdanışmanı Aytun Çıray paylaştı: Oy oranlarımız yüzde 20'leri zorluyor
14:49 Son Dakika! Dolar ne kadar oldu? 1 Kasım 2021 dolar ne kadar oldu? Dolar düşer mı, çıkar mı? 1 Kasım Pazartesi dolar kaç TL?
14:45 Usta oyuncu Semra Dinçer yaşamını yitirdi
14:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden ile görüşmesinin detayları anlattı: Bir iki kez kaş göz yaptı
14:44 Erdoğan'dan Macron'a: Bak seni aldatıyorlar, bunların parası falan yok
14:42 Dış ticaret rakamları belli oldu! İhracatta iki rekor birden kırıldı
14:38 Elon Musk'tan meydan okuma! BM'nin 'açlık krizi çıkışı' için: Kanıtlarsanız Tesla'yı satıp gelirini bağışlayacağım
14:36 Bakasetas devre arası 12 milyon euro bedelle gidiyor! Yerine Edin Visca gelecek
14:06 Son Dakika! Erdoğan, Biden ile yapılan görüşmenin ayrıntılarını anlattı: Samimi, yapıcı ve olumlu bir toplantı yaptık
14:01 Cengiz Ünder, Robben'e dönüştü! Milli futbolcumuz Fransa'yı yerlebir ediyor
Sinan Engin canlı yayında çıldırdı: Fenerbahçe'ye gelenler hep tuhaf, Pereira gerçekten psikopat Sinan Engin canlı yayında çıldırdı: Fenerbahçe'ye gelenler hep tuhaf, Pereira gerçekten psikopat         
15:25
Twitch'te yayıncılar ve esporcular üzerinden milyonlarca dolar kara para aklandı Twitch'te yayıncılar ve esporcular üzerinden milyonlarca dolar kara para aklandı         
15:15
Meral Akşener'in masasındaki son anketi Başdanışmanı Aytun Çıray paylaştı: Oy oranlarımız yüzde 20'leri zorluyor Meral Akşener'in masasındaki son anketi Başdanışmanı Aytun Çıray paylaştı: Oy oranlarımız yüzde 20'leri zorluyor         
14:59
Eşini 27 yerinden bıçaklayarak öldüren şahıstan kan donduran savunma: Gelen aramaları reddettiği için şüphelendim Eşini 27 yerinden bıçaklayarak öldüren şahıstan kan donduran savunma: Gelen aramaları reddettiği için şüphelendim         
14:53
CHP'li 3 eski başkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında suç duyurusunda bulundu CHP'li 3 eski başkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında suç duyurusunda bulundu         
14:50
Usta oyuncu Semra Dinçer yaşamını yitirdi Usta oyuncu Semra Dinçer yaşamını yitirdi         
14:46
Bakasetas devre arası 12 milyon euro bedelle gidiyor! Yerine Edin Visca gelecek Bakasetas devre arası 12 milyon euro bedelle gidiyor! Yerine Edin Visca gelecek         
14:37
Komünist Başkan'ın memleketi Tunceli'de taksicilerden eylem! Üst üste gelen akaryakıt zamlarını protesto ettiler Komünist Başkan'ın memleketi Tunceli'de taksicilerden eylem! Üst üste gelen akaryakıt zamlarını protesto ettiler         
13:47
Yol verme kavgasında başından vurulan adam hayat mücadelesi veriyor Yol verme kavgasında başından vurulan adam hayat mücadelesi veriyor         
13:03
Rekabet Kurumu'nun kestiği Rekabet Kurumu'nun kestiği "fahiş fiyat" cezaları borsayı etkiledi! Zincir marketler değer kaybetti         
12:18
Türkiye'nin konuştuğu davada yeni gelişme! Eda Nur Kaplan'a böyle mesajlar atmış: Pişirerek mi yoksa çiğ mi yiyeyim Türkiye'nin konuştuğu davada yeni gelişme! Eda Nur Kaplan'a böyle mesajlar atmış: Pişirerek mi yoksa çiğ mi yiyeyim         
12:17
Erdoğan'a Glasgow ziyaretini iptal ettiren krizin gerçek yüzü! Ayrımcılığa izin verilmedi Erdoğan'a Glasgow ziyaretini iptal ettiren krizin gerçek yüzü! Ayrımcılığa izin verilmedi         
11:58
Yaban keçisi avlamak için Kahramanmaraş'a geldi! ABD'li adam, av için 500 bin lira harcadı Yaban keçisi avlamak için Kahramanmaraş'a geldi! ABD'li adam, av için 500 bin lira harcadı         
11:40
Bir anda alevler içinde kaldı! 'Unlu' doğum günü şakası az kalsın öldürüyordu Bir anda alevler içinde kaldı! 'Unlu' doğum günü şakası az kalsın öldürüyordu         
11:18
Zamlar devam ediyor! LPG oto gazın fiyatı 48 kuruş artacak Zamlar devam ediyor! LPG oto gazın fiyatı 48 kuruş artacak         
10:42
Mehmet Dinçer ile aşk yaşamaya başlayan Hadise, sahne kıyafetlerini değiştirdi Mehmet Dinçer ile aşk yaşamaya başlayan Hadise, sahne kıyafetlerini değiştirdi         
09:54
Kumarda kazandığı parayı almak isteyen hostes, kurye kılığında arkadaşının evine girip kabusu yaşattı Kumarda kazandığı parayı almak isteyen hostes, kurye kılığında arkadaşının evine girip kabusu yaşattı         
08:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2021 15:42:09. #1.11#
SON DAKİKA: KKTC'de Cumhurbaşkanı Tatar, hükümeti kurma görevini UBP Genel Başkanı Sucuoğlu'na verdi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement