KKTC'de kumarhane işletmecisi Halil Falyalı gözaltında - Son Dakika

- KKTC'de kumarhane işletmecisi Halil Falyalı gözaltında

GİRNE - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kumarhane işletmecisi Halil Falyalı, 3 çalışanı ile birlikte gözaltına alındı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 7 Ekim'de hakkında yakalanma kararı çıkarılan kumarhane işletmecisi Halil Falyalı yakalandı. Falyalı, işletmecisi olduğu kumarhanede hırsızlık yaptığını iddia ettiği çalışanını zorla alıkoyarak, darp ve tehdit ettiği gerekçesi ile beraberinde 3 çalışanı ile turizm merkezi Girne'de mahkeme karşısına çıkarıldı. Mahkeme, Halil Falyalı ve 3 çalışanının soruşturma maksatlı 3 gün süreyle gözaltında kalmasına karar verdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.