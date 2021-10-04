Üye Girişi
KKTC'de sokağa çıkma yasağı kaldırıldı - Son Dakika

KKTC'de sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

04.10.2021 18:50
KKTC'de sokağa çıkma yasağı kaldırıldı, System.String[]

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 9 aydır yürürlükte olan gece sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 9 aydır yürürlükte olan gece sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

KKTC Bakanlar Kurulu tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında alınan 00.00- 05.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma yasağı kaldırıldı. Korona virüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 9 aydır devam eden ve gece saat 00.00'dan sabah saat 05.00'e kadar geçerli olan kısmi sokağa çıkma yasağının kaldırılması kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

(Emir Abdurrahman Bulut/İHA)

Sokağa Çıkma Yasağı, Koronavirüs, Kabine, Kıbrıs, Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel KKTC'de sokağa çıkma yasağı kaldırıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Pencere önünde telefonla oynayan çocuk, 11. kattan düşerek yaşamını yitirdi 18:41 Pencere önünde telefonla oynayan çocuk, 11. kattan düşerek yaşamını yitirdi Trafikte korkutan dakikalar! Hareket halindeki iki araca tutunarak seyahat etmeye çalıştılar 18:36 Trafikte korkutan dakikalar! Hareket halindeki iki araca tutunarak seyahat etmeye çalıştılar Eskişehir'de uygulanan aşısız öğrenci velileri ve üniversiteliler için negatif PCR testi zorunluluğu kaldırıldı 18:27 Eskişehir'de uygulanan aşısız öğrenci velileri ve üniversiteliler için negatif PCR testi zorunluluğu kaldırıldı
İngiltere'deki petrol krizi devam edince ordu devreye girdi! Askerler istasyonlara yakıt taşımaya başladı 17:09 İngiltere'deki petrol krizi devam edince ordu devreye girdi! Askerler istasyonlara yakıt taşımaya başladı 6 yaşındaki küçük kızı istismar edip öldüren katilin cesedi, tren raylarında bulundu 16:01 6 yaşındaki küçük kızı istismar edip öldüren katilin cesedi, tren raylarında bulundu Ejder meyvesi üreten iki ortağın tartışması karakolda son buldu 15:50 Ejder meyvesi üreten iki ortağın tartışması karakolda son buldu
Namaz kıldığı esnada secdedeyken hayatını kaybetti 15:29 Namaz kıldığı esnada secdedeyken hayatını kaybetti 3 günlük kocasının intihar ettiğini iddia eden kadın, tutuklandı 15:06 3 günlük kocasının intihar ettiğini iddia eden kadın, tutuklandı

Son Dakika Haberleri
18:56 Son dakika! Facebook, WhatsApp ve Instagram çöktü
18:41 Pencere önünde telefonla oynayan çocuk, 11. kattan düşerek yaşamını yitirdi
18:38 Cinsel içerikli video tepkileri Fulya Öztürk'ü çileden çıkardı: Algı yapılıyor
18:36 Trafikte korkutan dakikalar! Hareket halindeki iki araca tutunarak seyahat etmeye çalıştılar
18:33 Eşini babasının evinde öldüren cani koca daha önce "Ya benimsin ya kara toprağın" demiş
18:26 Eskişehir'de uygulanan aşısız öğrenci velileri ve üniversiteliler için negatif PCR testi zorunluluğu kaldırıldı
17:58 Silahlı saldırıda yaralanan bekçi Fırat Doğan, yeni doğan çocuğunu kucağına alamadan hayatını kaybetti
17:48 Elektrik direğine tuvaletini yapan genç yaşamını yitirdi! Akıma kapıldığı düşünülüyor
17:46 İYİ Parti Bahşılı İlçe Teşkilatı'nda üye krizi toplu istifayı beraberinde getirdi! İlçe başkanı ve yönetimi görevden ayrıldı
17:07 Ozan Tufan, Norveç'e gözdağı verdi: Haaland ve Sörloth olsaydı daha da motive olurduk
Son dakika! Facebook, WhatsApp ve Instagram çöktü Son dakika! Facebook, WhatsApp ve Instagram çöktü         
18:57
Cinsel içerikli video tepkileri Fulya Öztürk'ü çileden çıkardı: Algı yapılıyor Cinsel içerikli video tepkileri Fulya Öztürk'ü çileden çıkardı: Algı yapılıyor         
18:38
Eşini babasının evinde öldüren cani koca daha önce Eşini babasının evinde öldüren cani koca daha önce "Ya benimsin ya kara toprağın" demiş         
18:34
Elektrik direğine tuvaletini yapan genç yaşamını yitirdi! Akıma kapıldığı düşünülüyor Elektrik direğine tuvaletini yapan genç yaşamını yitirdi! Akıma kapıldığı düşünülüyor         
17:48
Emre Belözoğlu basın toplantısında açıklamalarda bulundu: Ben hoca olunca lisans konusu kıymete bindi Emre Belözoğlu basın toplantısında açıklamalarda bulundu: Ben hoca olunca lisans konusu kıymete bindi         
16:02
Ünlü market zinciri Carrefoursa, 40 bin TL'ye kadar kredi verecek Ünlü market zinciri Carrefoursa, 40 bin TL'ye kadar kredi verecek         
15:57
Yetkililerden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde düşen parçalara fileli önlem Yetkililerden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde düşen parçalara fileli önlem         
15:49
Son Dakika: 28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan 7 eski generalin cezaevinde kalmasına karar verildi Son Dakika: 28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan 7 eski generalin cezaevinde kalmasına karar verildi         
15:16
Sahte PCR testi verdikleri için cezaevine gönderilen orkestra ekibi, Bülent Ersoy'a öfke kustu Sahte PCR testi verdikleri için cezaevine gönderilen orkestra ekibi, Bülent Ersoy'a öfke kustu         
15:05
AK Parti MKYK Üyesi Metin Külünk: Sokak bizden sızlanıyor, 'Gelmiyorsunuz, dinlemiyorsunuz' diyor AK Parti MKYK Üyesi Metin Külünk: Sokak bizden sızlanıyor, 'Gelmiyorsunuz, dinlemiyorsunuz' diyor         
15:01
Yok böyle şans! Eşiyle birlikte parkta dolaşan kadın, 4.38 karatlık elmas buldu Yok böyle şans! Eşiyle birlikte parkta dolaşan kadın, 4.38 karatlık elmas buldu         
14:54
Kullanıcılarının hevesini kursağında bırakan Konami, özür dilemek zorunda kaldı Kullanıcılarının hevesini kursağında bırakan Konami, özür dilemek zorunda kaldı         
14:42
Oğulcan Çağlayan'ın Rizespor deplasmanında yer almamasının nedeni başka çıktı Oğulcan Çağlayan'ın Rizespor deplasmanında yer almamasının nedeni başka çıktı         
14:35
Fark şimdiden netleşti! Memur ve emekli maaşlarına enflasyon güncellemesi geliyor Fark şimdiden netleşti! Memur ve emekli maaşlarına enflasyon güncellemesi geliyor         
14:29
Brezilya'da insanlık dramı yaşanıyor! Hayvan leşlerini yemek için hücum edenler insanlar dünyayı ayağa kaldırdı Brezilya'da insanlık dramı yaşanıyor! Hayvan leşlerini yemek için hücum edenler insanlar dünyayı ayağa kaldırdı         
12:25
Sigaraya 1 lira zam geldi, sosyal medya yıkıldı! Vatandaşlar arka arkaya esprili paylaşımlar yapıyor Sigaraya 1 lira zam geldi, sosyal medya yıkıldı! Vatandaşlar arka arkaya esprili paylaşımlar yapıyor         
12:06
Türkiye'nin 57 yıllık gıda devi Yörsan, 2022 tarihinde icradan satışa çıkarılıyor Türkiye'nin 57 yıllık gıda devi Yörsan, 2022 tarihinde icradan satışa çıkarılıyor         
10:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2021 19:01:23. #1.11#
SON DAKİKA: KKTC'de sokağa çıkma yasağı kaldırıldı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement