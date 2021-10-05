KKTC'de son 24 saatte 66 Kovid-19 vakası görüldü - Son Dakika

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) son 24 saatte 66 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 19 bin 914'e yükseldi.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 20 bin 632 Kovid-19 testi yapıldı, 66 pozitif vakaya rastlandı ve 70 kişi taburcu edildi.
Ülkede 866 kişinin Kovid-19 tedavisi devam ederken, bunların 6'sı yoğun bakımda bulunuyor.
Toplamda 19 bin 914 vakanın görüldüğü KKTC'de virüs nedeniyle 81 kişi yaşamını yitirdi.
KKTC'de genelinde bugün 3 bin 209 aşı yapıldı.
Rum kesiminde 146 yeni vaka
Kıbrıs Rum kesiminde son 24 saat içinde yapılan 53 bin 610 test sonucunda 146 Kovid-19 vakası tespit edilirken 1 kişi hayatını kaybetti.
Rum basınında yer alan habere göre, Rum Sağlık Bakanlığı, toplam vaka sayısının 120 bin 761'e, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 556'ya yükseldiğini duyurdu.
Rum kesiminde Kovid-19 tedavisi süren 61 hastanın 25'inin durumunun ciddi olduğu belirtildi.
Kaynak: AA
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