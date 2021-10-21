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KKTC'ye sağlanan can suyu 6 yılına girdi, halk memnun - Son Dakika

KKTC'ye sağlanan can suyu 6 yılına girdi, halk memnun

21.10.2021 14:45
KKTC'ye sağlanan can suyu 6 yılına girdi, halk memnun

- KKTC'ye sağlanan can suyu 6 yılına girdi, halk memnun KKTC halkı, 6 yıl ile önce tamamlanan "Su Temin Projesi" ile Türkiye'den ülkeye can suyu sağlanmasını memnuniyetle karşılarken, altyapı faaliyetlerinin tamamlanmasıyla suyu tarımsal sulamada kullanmak için gün sayıyor.

- KKTC'ye sağlanan can suyu 6 yılına girdi, halk memnun

LEFKOŞA - KKTC halkı, 6 yıl ile önce tamamlanan "Su Temin Projesi" ile Türkiye'den ülkeye can suyu sağlanmasını memnuniyetle karşılarken, altyapı faaliyetlerinin tamamlanmasıyla suyu tarımsal sulamada kullanmak için gün sayıyor.

Türkiye'den KKTC'ye ilk ve tek olma özelliği taşıyan askıda borulu deniz geçiş sistemini de bünyesinde barındıran asrın projesi olarak da nitelendirilen Su Temin Projesi 6'ıncı yılına girdi. Türkiye'den gelen su Geçitköy Barajı'na iletimi sayesinde KKTC'nin 50 yıl boyunca içme suyu kullanımı ve tarımsal su ihtiyacını karşılaması hedefleniyor. KKTC'ye gelen su şuana kadar kısmi tarımsal alanda kullanılsa da tarımsal sulamadaki alt yapı faaliyetlerinin tamamlanmasıyla birlikte Mesarya Ovası'nın 50 bin dekarlık kısmı 12 ay boyunca sulu tarıma geçecek ve tarımsal üretimde Akdeniz'de söz sahibi olması bekleniyor.

"Ovamız cennet gibi oldu"

Türkiye'den gelen suyun aktığı Girne'ye bağlı Geçitköy Barajı çevresinde tarım işi ile uğraşan çiftçi Bayram Avcı, "Suyun Türkiye'den KKTC'ye gelmesi ile birlikte ovamız cennet gibi oldu" dedi. KKTC genelinde yapılan tarımsal su çalışmaları ile birlikte yerli üretimin daha da artacağını ifade eden Avcı, "Üretim demek ülkenin bel kemiği demektir. Bizim en büyük sıkıntımız yerli üretimimiz az. Yerli üretimin KKTC geneline yayılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Yerli üretimin yeteri kadar olmaması nedeniyle birçok ürünün dışardan geldiğini sözlerine ekleyen Avcı, "Burada da toptancı yüksek fiyatlar ile satış yapıyor, halk değil toptancı kazanıyor.. Çünkü toptancı 2 TL'ye getirdiği ürünü marketlere 10-12 TL üzerinden satıyor. Bugün ürettiğimiz birçok ürün bahçede kaldı, satılmıyor. Keşke Recep Tayyip Erdoğan gibi bir liderimiz olsa. Allah razı olsun ondan en azından bize bu suyu yolladı" açıklamasını kullandı.

"Fiyat politikalarının yeniden gözden geçirilmesini gerekiyor"

Türkiye'den gelen suyun bir yandan da tarımsal sulamada fiyat politikaları olumsuz etkilediğini ifade eden Özdaş Reistüm, "Fiyat politikalarının yeniden gözden geçirilmesini gerekiyor" diyerek suyun tarımsal sulamaya önemli katkısı olacağını ve tarıma verilecek suyun daha makul bir fiyatta verilmesinin önemine vurgu yaptı.

"Türkiye her konuda yanımızda"

İskele Milletvekili Yasemin Öztürk de, Türkiye'den gelen suyun önemi ile ilgili olarak müteşekkir olduklarını belirterek

"Bugün baktığımızda İskele Karpaz bölgesi zaten kurak bir yer ve sahile yakın bir yer. Su gerçekten önemli, su olmasaydı bugün ektiğimiz bahçelerimizde yetişen çiçek, meyve ağaçlarının hepsi bugün kurumuş olurdu. Bundan 6 yıl öncesine kadar bahçemizde hiçbir şey yetiştiremezken bugün bahçemizde her şey yeşilleniyor, kuşlar, hayvanlar dolaşıyor. Onun için su kadar önemli hiçbir şey aslında tok. Altından daha değerli. Böyle bir suya kavuşmuş olduğumuz için çok mutluyuz. Su olmazsa hiçbir şey olmaz güzel Türkiye'mize bu anlamda daha çok çok teşekkür ediyoruz. Türkiye her konuda yanımızda ve yanımızda olmaya devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti'ne çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'den gelen su da bizim can suyumuzdur"

Eski Tarım Bakanı ve Lefkoşa Milletvekili Zorlu Töre ise "Türkiye'den buraya can suyunun gelmesi bizim için çok büyük bir olay olmuştu ve bunu devamlı olarak selamlıyoruz. Anavatan Türkiye'nin suyunu istemeyen varsa bu sudan içmesin gitsin, Rum tarafından içsin Anavatan Türkiye'den gelen Mehmetçikleri istemeyenler varsa KKTC'yi tanımayanlar var ise terk edebilirler ve yaşamayı bıraksınlar, başka yere gitsinler. Burada yaşıyorlarsa devletimize ve anavatan Türkiye'ye saygı duysunlar. Çünkü Türkiye ve Türk ordusu bizim canımız kanımızdır. Türkiye'den gelen su da bizim can suyumuzdur" ifadelerini kullandı.

Suyun hem tarımsal amaçlı hem de içme suyu olarak kullanıldığını kaydeden Zorlu, "Bu su tam zamanında gelmemiş olsaydı. Bu 6 sene içerisinde KKTC susuzluktan kırılacaktı ve susuz bir hayat her şeyi mahvedecekti. Biz diyoruz ki, anavatan Türkiye bizden hiçbir şeyi esirgemiyor ama KKTC tarafı olarak bizlerde anavatan Türkiye'nin ve Türk milletinin kıymetini bilelim" diyerek sözlerini tamamladı.

KKTC'ye sağlanan can suyu 6 yılına girdi, halk memnun
KKTC'ye sağlanan can suyu 6 yılına girdi, halk memnun
KKTC'ye sağlanan can suyu 6 yılına girdi, halk memnun
KKTC'ye sağlanan can suyu 6 yılına girdi, halk memnun

Lefkoşa, Türkiye, Kıbrıs, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: KKTC'ye sağlanan can suyu 6 yılına girdi, halk memnun - Son Dakika
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