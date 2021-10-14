Klopp: Aşı karşıtlarını anlamıyorum - Son Dakika

İngiltere Premier Ligi'nde başlayan aşı tartışmalarına katılan FC Liverpool'un teknik direktörü Jürgen Klopp, koronavirüs aşısı olmayı özgürlüğünün kısıtlanması olarak algılayan kişileri anlayamadığını belirtti.İngiltere Premier Lig takımlarından FC Liverpool'un teknik direktörü Jürgen Klopp, koronavirüs aşısına karşı gelenleri anlayamadığını ifade etti. Konuyu alkollü bir sürücünün otomobil kullanmasına benzeten Klopp, "Kanun, iki bira içip araba kullanmak istediğimde beni korumak için değil; sarhoş bir halde direksiyona geçmeyi düşündüğümde diğer tüm insanları korumak için var" ifadesini kullandı.

"Ben sadece kendimi korumak için değil, etrafımdaki tüm insanları korumak için aşı oldum" diyen Alman futbol insanı, olası bir aşı olma zorunluluğunun, bazı kesimler tarafından dile getirildiği gibi, neden özgürlüğü kısıtlayıcı bir konu olarak algılandığını anlayamadığını; bu mantıktan yola çıkıldığı takdirde alkollü araba kullanmanın da özgürlüğün kısıtlanması olarak nitelendirilebileceğini belirtti.

Premier Lig'de aşı tartışmaları

Geçtiğimiz günlerde İngiliz medyasında çıkan, Premier Lig'deki 20 takımdan sadece yedisinde koronavirüse karşı aşı olan oyuncuların oranının yüzde 50'nin üstünde olduğuna dair haberin ardından konu ile ilgili yoğun bir tartışma başlamıştı. 54 yaşındaki Jürgen Klopp, kendi takımındaki aşı oranı ile ilgili olarak, "Ben, bizim yüzde 99 oranında aşı olduğumuzu söyleyebilirim" diye konuştu.

Bunun için kendinin özel bir çaba sarfetmediğini de dile getiren Klopp, "Oyuncuları ikna etmeme gerek kalmadı, takım içinde böyle bir karar alındı. Herhangi bir oyuncu ile konuşup ona neden aşı olması gerektiğini anlattığımı hatırlamıyorum. Ben doktor değilim" dedi.

SID/ ET,EC

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