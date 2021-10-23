KLÜ'de "işletmede mesleki eğitim uygulamaları" toplantısı yapıldı - Son Dakika

Kırklareli Üniversitesinde (KLÜ) "işletmede mesleki eğitim uygulamaları" toplantısı gerçekleştirildi.

Rektörlük Senato Salonu'nda Rektör Prof. Dr. Bülent Şengörür başkanlığında, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Meryem Çamur Demir ve akademik personelin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, gündem maddeleri görüşüldü.

Şengörür, öğrencilerin mesleki eğitim uygulamasına başladığı işletmelere ziyaretler yapılacağını, işletmelerden alınacak geri dönüşler çerçevesinde müfredatın güncelleneceğini belirtti.

İşletmede mesleki eğitimle istihdam garantili bir eğitim ve işyeri uygulaması hedeflediklerini ifade eden Şengörür, geliştirilecek yazılımla, işletmede mesleki eğitimin hem üniversitenin daha nitelikli eğitim vermesi, hem öğrencilerin işletmede mesleki eğitimlerinde niteliğin artırılması, hem de sektörün ihtiyaç duyduğu ara eleman temininin kolaylaşacağını ifade etti.