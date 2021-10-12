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KMÜ'de tanışma ve intibak toplantıları - Son Dakika

KMÜ'de tanışma ve intibak toplantıları

12.10.2021 15:29
KMÜ'de tanışma ve intibak toplantıları

2021-2022 yılı eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla birlikte Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) bünyesinde intibak (oryantasyon) eğitimleri düzenlendi.

2021-2022 yılı eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla birlikte Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) bünyesinde intibak (oryantasyon) eğitimleri düzenlendi.

KMÜ'de eğitime yeni başlayan öğrenciler için Eğitim Fakültesi, Kamil Özdağ Fen Fakültesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen eğitimlere Rektör Prof. Dr. Namık Ak, akademik personel ve öğrenciler katıldı.

Yerleşke içerisinde farklı noktalarda düzenlenen eğitimlerde öğrencilere koronavirüs hususunda alınan tedbirler ve uymaları gereken kurallar başta olmak üzere ders intibakları, öğrenci ve disiplin işleri, yemek, kütüphane gibi sosyal ve kültürel faaliyetler hakkında açıklamalar yapıldı.

Eğitimlerde konuşan Rektör Ak, "Üniversitelerin fiziki alt yapısını ne kadar iyi yaparsak yapalım siz öğrenciler olmadan burasının bir manası yok. Sizler bize ailelerinizin emanetisiniz. Maddi ve manevi her türlü konuda bizler sizin her zaman yanınızdayız. 2021-2022 yılı eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını temenni ediyor, hepinize başarılar diliyorum." dedi.

KMÜ'de tanışma ve intibak toplantıları
KMÜ'de tanışma ve intibak toplantıları
KMÜ'de tanışma ve intibak toplantıları

Eğitim Fakültesi, Fen Fakültesi, Rektör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KMÜ'de tanışma ve intibak toplantıları - Son Dakika


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