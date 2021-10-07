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KMÜ'nün ev sahipliğinde 'Karaman Uluslararası Yunus Emre ve Türkçe Bilgi Şöleni' düzenlendi - Son Dakika

KMÜ'nün ev sahipliğinde 'Karaman Uluslararası Yunus Emre ve Türkçe Bilgi Şöleni' düzenlendi

07.10.2021 15:59

KMÜ'nün ev sahipliğinde 'Karaman Uluslararası Yunus Emre ve Türkçe Bilgi Şöleni' düzenlendi KMÜ Rektörü Prof. Dr. Namık Ak: "Bizim Yunus, şiirleriyle yalnızca ülkemizde değil, tüm dünyanın gönlünde taht kurmuştur" Yunus Emre'nin vefatının 700.

KMÜ'nün ev sahipliğinde 'Karaman Uluslararası Yunus Emre ve Türkçe Bilgi Şöleni' düzenlendi

KMÜ Rektörü Prof. Dr. Namık Ak:

"Bizim Yunus, şiirleriyle yalnızca ülkemizde değil, tüm dünyanın gönlünde taht kurmuştur"

KARAMAN - Yunus Emre'nin vefatının 700. yıl dönümü anısına Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nde "Karaman Uluslararası Yunus Emre ve Türkçe Bilgi Şöleni" düzenlendi.

Karaman Valiliği ve Türk Dil Kurumunun da paydaş olduğu Karaman Uluslararası Yunus Emre ve Türkçe Bilgi Şöleni'nin açılış töreni Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonunda gerçekleşti. Şölene, KMÜ Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. Açılış konuşmasını yapan Rektör Ak, 2021 yılı Yunus Emre'nin vefatının 700. yıl dönümü anısına UNESCO anma ve kutlama yıl dönümleri arasına alındıktan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" ilan edildiğini söyledi. "Gerek bu yılın Yunus Emremize adanmış olması gerekse içimizdeki Yunus Emre sevgisinin verdiği sorumlulukla üniversitemiz bünyesinde pek çok etkinliğe imza attık" diyen Rektör Ak, "Bugün düzenlenen bilgi şöleni ile Yunus Emremizi anmak ve onun düşüncelerini idrak edebilmek adına yeniden bir aradayız. Eserlerinde sevgi, hoşgörü, kardeşlik ve barış kavramlarını en duru Türkçe ile işleyen Bizim Yunus, şiirleriyle yalnızca ülkemizde değil, tüm dünyanın gönlünde taht kurmuştur. Anadolu Türkçesinin gelişimine hizmet ederek Türkçenin edebi bir dil haline gelmesinde büyük bir rol üstlenen Yunus Emremizin oluşturduğu bu duygu iklimi kendisinden sonra gelen şairleri de etkilemiştir. Anadolu'da Türk Beylikleri döneminin başlamasından itibaren yaşanan süreçte Türkçemizin günümüze kadar güçlü bir şekilde ulaşmasında Oğuz-Türk beylerinin milli geleneklerine ve kendi bölge dillerine verdikleri önemin yanı sıra, Yunus Emre'nin milli dile olan sevgi ve bağlılığının da büyük payı vardır. Aynı şekilde dilimizin özgünlüğünü korumasının yanı sıra, her geçen gün daha da güçlenerek geleceğe uzanmasında Yunus Emremiz kadar Karamanoğlu Mehmet Bey'in katkısını da unutmamalıyız. Üniversitemize ismini veren Karamanoğlu Mehmet Bey, Türk dilini 13 Mayıs 1277'de resmi dil ilan ederek dilimize resmiyet ve itibar kazandıran önemli bir şahsiyet olmuştur. Bugün üniversitemiz ev sahipliğinde düzenlenen "Karaman Uluslararası Yunus Emre ve Türkçe Bilgi Şöleni'nde" Yunus Emre, Yunus Emre'nin Türk tarih ve edebiyatındaki yeri, Yunus Emre'nin din anlayışı ve düşüncesinin cihanşümul evrensel anlamı, Türk dili, Türk kültürü, Türk tarihi, Yabancılara Türkçe Öğretimi, Türk coğrafyası, Türk edebiyatı, Türk ad bilimi, Türk tefekkürü, Türk sanatı, Türk mimarisi ve Türk halk kültürünü çeşitli yönleriyle bilim insanlarımızın değerli katkıları ile ele alacağız. Bu vesileyle, şölenin düzenlenmesinde emeği geçen tüm paydaşlarımıza ve çalışmaları ile katkı sunan bilim insanlarına teşekkürlerimi sunuyor, şölenin Türk dilinin tanınması, Türk kültürünün ve tarihinin zenginliklerinin ortaya çıkarılması ve tanıtılmasına vesile olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Rektör Ak'ın konuşmasının ardından Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin, Türkçenin Yazı Dili Oluşu Süreci ve Yunus Emre konulu sunum gerçekleştirdi. Sunumun ardından Rektör Ak, Gülsevin'e çeşitli hediyeler takdim ederken, Gülsevin de Ak'a TDK'nın yeni yayınlanan kitaplarını verdi.

KMÜ'nün ev sahipliğinde 'Karaman Uluslararası Yunus Emre ve Türkçe Bilgi Şöleni' düzenlendi
KMÜ'nün ev sahipliğinde 'Karaman Uluslararası Yunus Emre ve Türkçe Bilgi Şöleni' düzenlendi
KMÜ'nün ev sahipliğinde 'Karaman Uluslararası Yunus Emre ve Türkçe Bilgi Şöleni' düzenlendi
KMÜ'nün ev sahipliğinde 'Karaman Uluslararası Yunus Emre ve Türkçe Bilgi Şöleni' düzenlendi

Yunus Emre, Karaman, Rektör, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel KMÜ'nün ev sahipliğinde 'Karaman Uluslararası Yunus Emre ve Türkçe Bilgi Şöleni' düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: KMÜ'nün ev sahipliğinde 'Karaman Uluslararası Yunus Emre ve Türkçe Bilgi Şöleni' düzenlendi - Son Dakika
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