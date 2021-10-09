Koalisyon güçleri: Husilerin Kral Abdullah Havalimanına saldırısında yaralı sayısı 10'a yükseldi - Son Dakika

Yemen'de hükümeti destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Husilerin Suudi Arabistan'ın güneybatısında yer alan Uluslararası Kral Abdullah Havalimanına insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda yaralananların sayısının 10'a yükseldiğini açıkladı.

Koalisyon sözcüsü Turki el-Maliki, Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan açıklamasında, Husilerin, Cazan'daki Uluslararası Kral Abdullah Havalimanına İHA ile saldırı düzenlediğini belirtti.

Maliki, havalimanına yönelik saldırıda, yolculardan ve havalimanı çalışanlarından 6'sı Suudi Arabistanlı 10 kişinin yaralandığını, havalimanındaki bazı camların kırıldığını ve hafif hasar meydana geldiğini kaydetti.

Koalisyon güçlerinden daha sonra yapılan bir diğer açıklamada da aynı havalimanını hedef almaya çalışan ikinci bir İHA'nın imha edildiği aktarıldı.

İİT ve Ürdün saldırıyı kınadı

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin, yaptığı yazılı açıklamada, sivil havalimanlarına saldırarak masum yolcuların hayatlarını tehlikeye atmanın korkakça bir terör eylemi, bir savaş suçu ve uluslararası insan haklarının ciddi ihlali olduğunu vurguladı.

Useymin, İİT'nin, ülkenin güvenliğini ve istikrarını sağlamak, vatandaşların ve topraklarında ikamet edenlerin emniyetini korumak için Suudi Arabistan'ın Husilere karşı aldığı önlem ve tedbirleri desteklediğini kaydetti.

Genel Sekreter Useymin, uluslararası topluma, Husilerin Suudi Arabistan'daki sivil hedeflere karşı balistik füzeler ve İHA'larla sistematik ve kasıtlı düzenlediği saldırılara karşı sağlam duruş sergileme çağrısında bulundu.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heysem Ebu el-Ful da yaptığı yazılı açıklamada, Ürdün'ün, masum sivilleri ve Suudi Arabistan'ın güvenlik ve istikrarını hedef alan terör eylemlerini şiddetle kınadığını ifade etti.

Ürdün'ün, kendi güvenliğini ve halkının güvenliğini tehdit eden her şeye karşı Suudi Arabistan'ın yanında olduğunu vurgulayan Ebu el-Ful, yaralılara acil şifa temennisinde bulundu.

Koalisyon sözcüsü Maliki, gece yaptığı açıklamada,Husilerin Cazan'daki Uluslararası Kral Abdullah Havalimanına düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre, yolculardan ve havalimanı çalışanlarından 5 kişinin yaralandığını belirtmişti.

Husilerden konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

İran destekli Husiler, sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.