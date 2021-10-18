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"Kobani" eylemlerine ilişkin 108 sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

"Kobani" eylemlerine ilişkin 108 sanığın yargılanmasına devam edildi

18.10.2021 18:25

Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin, aralarında PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinin yanı sıra eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da bulunduğu 108 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin, aralarında PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinin yanı sıra eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da bulunduğu 108 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya tutuklu sanıklardan bazıları bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, diğer sanıklar ve taraf avukatları ise salonda hazır bulundu.

Kimlik tespitinin ardından dosyaya gelen evraka ilişkin bilgi veren mahkeme başkanı, sanıklar Gültan Kışanak ve Sebahat Tuncel hakkında açılıp dava ile birleştirilen dosyaları okuduktan sonra, hakkında yakalama kararı bulunan sanık Aynur Aşan'ın tutuklandığını belirtti. Aşan'ın tutuklanmasıyla davada tutuklu sayısı 21 oldu.

Duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılan Aşan, iddianamenin kendisine tebliğ edilmediğini belirterek, savunma için süre istedi.

Sanıklardan Meryem Adıbelli, savunmasında, yaklaşık 10 aydır tutuklu bulunduğunu, tutuksuz yargılanmak istediğini belirterek tahliyesini talep etti.

İddianame ve eklerini okuduğunu dile getiren Adıbelli, "Kendime de size de soruyorum, ben bu iddianamede neden yer alıyorum? Halen bunun cevabını bulamadım. İddianamenin benim için hazırlanan bölümü 11 veya 12 sayfa. Bunlar da ifade ve gözaltına alınmamla ilgili evraklar. Benim için sadece 1 sayfa var, o da tanık beyanları." diye konuştu.

HDP Merkez Yürütme Kurulunun (MYK) 6 Ekim 2014'teki toplantısından sonra partinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımların ardından farklı illerde başlayan şiddet olaylarına ilişkin suçlamaları kabul etmeyen Adıbelli, o dönem MYK üyesi olmadığını, böyle bir toplantıda da yer almadığını savundu.

Adıbelli, hiçbir çalışmasında şiddet ve şiddete teşvik bulunmadığını, şiddet içeren hiçbir faaliyetinin olmadığını, bu tür oluşumlar içinde bulunmadığını savundu.

Üzerine atılı suçları kabul etmeyen ve siyasi görüşünden dolayı yargılandığını savunan Meryem Adıbelli, suçlamaları kendisine hakaret saydığını ifade etti.

Asılsız tanık beyanlarıyla tutuklu bulunduğunu öne süren Adıbelli, "KCK'nın Türkiye sözcülerinden biriydi" şeklindeki tanık beyanını da reddetti.

Duruşmaya yarın devam edilecek.

İddianameden

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlarını Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, Suriye'deki iç savaş nedeniyle DEAŞ'ın Kobani'ye (Ayn el-Arap) saldırması üzerine Ekim 2014'te HDP yönetimi ile PKK'nın, sokağa çıkma çağrısında bulunduğu belirtildi.

Yapılan çağrılarla aralarında İstanbul, Ankara, Bursa ve Diyarbakır'ın da olduğu 35 il ve 96 ilçede yasa dışı gösteriler başlatıldığı, kolluk güçlerinin yanı sıra sivillerin de hedef alındığı aktarıldı.

Olaylarda 37 kişinin hayatını kaybettiği, 761 kişinin yaralandığı, 197 okulun yakıldığı, 269 kamu binasının tahrip edildiği, 1731 ev ve iş yerinin yağmalandığı, 1230 aracın kullanılamaz hale getirildiği kaydedildi.

Aralarında eski HDP Eş Genel Başkanları Demirtaş ve Yüksekdağ ile PKK'nın üst düzey yöneticilerinin de olduğu 75'i firari 108 sanığın ülke genelindeki bütün eylemlerden sorumlu tutulduğu iddianamede, sanıkların tamamının 38'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve süreli hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

Halkların Demokratik Partisi, Kobani, Ekim, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Kobani' eylemlerine ilişkin 108 sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Kobani" eylemlerine ilişkin 108 sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika
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