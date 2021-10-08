Kobani olaylarının yıldönümünde acılar dinmiyor - Son Dakika

Kobani olaylarının yıldönümünde acılar dinmiyor

Kobani prostestoları sırasında şehit olan Emniyet Müdür Yardımcısı Atıf Şahin'in annesinden duygu yüklü sözler: "Gururu da var ama acısı da insanı mahvediyor"

ANKARA - Bingöl'de 2014 yılında meydana gelen 'Kobani' protestolarında teröristler tarafından yapılan saldırıda şehit olan Bingöl Emniyet Müdür Yardımcısı Atıf Şahin'in acılı annesi Cemile Şahin evladının vefatının

7'inci seneyi devriyesinde İHA'ya konuştu.

Bingöl'de 'Kobani' gösterileri sırasında hasar gören iş yerlerini gezdikleri sırada, bir araçtan uzun namlulu silahlarla ateş açılmış, Emniyet Müdür Yardımcısı Atıf Şahin ve Başkomiser Hüseyin Hatipoğlu şehit olmuştu. Şehit Şahin'in Ankara'daki baba evinde konuşan annesi Cemile Şahin ise evlatlarını 7 yıl önce kaybetmelerine rağmen acılarının hala taze olduğunu söyledi. İhlas Haber Ajansı'nda konuşan anne Şahin, çocuğunun vefatının ardından sağlık durumunun kötüleştiğini dile getirerek, "Çok zor bir şey. Allah kimseye göstermesin. Gösterene de sabır versin. Yıkıldık. Babası peşinden gitti, oğlumun yanına gideceğim diye diye. O gitti ben böyle yalnız kaldım. Ben de rahatsızım, çok zor bir şey. Çocuklarının yüzüne bakamıyorum. Üç çocuğu var. Darmadağın olduk" dedi.

"Çayına bile şeker atmazmış, başkasının hakkı diye"

Evladının dinine ve vatanına bağlı bir insan olduğunu söyleyen Anne Şahin, "En son görüştüğümüzde, balkonda yemek yemiştik. Uçak gidiyordu. Uçağın peşinden bir şeyler söyledi. Şehit olacağı sanki malum olmuş gibiydi. Üzerinde bir durgunluk vardı. Çok konuşmuyordu. Neşesi yoktu. O gidişi son gidişi oldu. Bingöl'e gitmişti. Gideli iki ay olmuştu. Aydın'dan gitmişti. Emeklisi gelmişti, şark görevine gitmişti. Çok iyi bir insandı. İslamiyeti yaşayan birisiydi. Namazını geçirdiğini hiç hatırlamıyorum. Milleti için, vatanı için çok uğraştı. Çok düzgündü, kimsenin hakkını yemezdi. Hakka riayet ederdi. Çayına bile şeker atmazmış, başkasının hakkı diye. Haktan çok korkardı. Şoförüne bile eşya taşıtmazdı. Nasibinde polis olmak varmış, imtihanı kazanıp polis olmuştu" ifadelerini kullandı.

"Acımı hep içime gömdüm"

Oğlunun vefatının ardından acısına dayanamayıp eşinin de vefat ettiğini belirten Şahin, "Haberi ilk duyduğumuzda çok kötü olduk. Neler yaşadığımı bilmiyorum, kendimi kaybetmişim. Hiç hatırlamak istemiyorum o günleri. Hiç kendimizde değildik, iğne vuruluyorduk. Aklımız başımıza sonradan geldi. Eşim, oğlumun vefatından sonra hiç yaşamadı. Ben de o yaşlıdır, hasta olmasın diye acımı hep içime gömdüm. Yanında ağlamadım, gözyaşımı akıtmadım o görmesin diye. Şimdi de gözlerim rahatsız, göremiyorum. Ona belli etmek istemedim hiç. Babası hiç yaşamak istemedi. Yemek yemedi, su içmedi, çok yandı. Ondan sonra da 'oğlum yanına gideceğim diye diye' kendini kaybetti, bir buçuk sene sonra o da vefat etti" diye konuştu.

"Gururu da var ama acısı da insanı mahvediyor"

Diğer şehit ailelerine de seslenen Şahin, "Allah diğer şehit ailelerine de yardım etsin. Çok zor bir şey. Gururu da var ama acısı da insanı mahvediyor. Bir anne için çok zor bir şey. 30 seneden fazla emek vermişti bu mesleğe. Çocuklarının kimisi okuyor, kimisi çalışıyor şimdi. Küçük çocuğunun psikolojisi çok bozulmuştu, çok yıpranmıştı. Vatan sağ olsun. Allah milletimizi, vatanımızı, polislerimizi, askerlerimizi, islam alemini, çocuklarımızı korusun. Bir daha da böyle şeyler olmasın. Pazar günü mezarını ziyaret edeceğiz. Kur-an okutacağız, yemek vereceğiz şehidimizin anısına" dedi.

"İstiyorum ki torunum devlet işine girsin"

Şehit oğlundan yadigar kalan torunlarından birisinin diş hekimi olduğunu söyleyen Anne Şahin torununun Ankara'daki bir devlet hastanesinde çalışmasını istediğini ifade ederek, "Benim çocuğum şehit oldu. Annesi yetim kalan üç çocuğunu kendi çabasıyla okuttu. Başlarında durdu. Birisi diş hekimliğini bitirdi. İstiyorum ki torunum devlet işine girsin, uzağa gitmesin, annesinin yanında Ankara'da kalsın. Buradaki bir devlet hastanesinde çalışmak istiyor, burada kalırsa iyi olur" diye konuştu.