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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ulaşımda otobüs filosunu büyütmeye devam ediyor - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ulaşımda otobüs filosunu büyütmeye devam ediyor

11.10.2021 11:37
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ulaşımda otobüs filosunu büyütmeye devam ediyor

. Geçtiğimiz aylarda sözleşmesi imzalanan ve 40'ı teslim edilen 129 otobüsten sonra Büyükşehir şimdi de 90 otobüs için ihale düzenleyecek.

Otobüs filosunu genişleterek konforlu ve güvenli ulaşım imkânı sağlayan Büyükşehir, iki yılda 219 adet otobüsü kente kazandırmış olacak

İKİ YILDA TOPLAM 219 OTOBÜS ALIMI

İki yılda toplamda 219 otobüsü kente kazandıran Büyükşehir, böylelikle vatandaşlara daha kaliteli hizmet sunacak. Sıkıştırılmış doğalgazlı (CNG), konforlu otobüsler, kent sakinlerinin daha hızlı ve güvenli seyahat etmelerine de olanak sağlayacak.

İHALE 14 EKİM PERŞEMBE GÜNÜ

Büyükşehir 14 Ekim Perşembe günü, 90 otobüs için alım ihalesi gerçekleştirecek. Saat 14.00'te başlayacak ihaleye katılan firmalar, 20 adet 18 metre, 30 adet 12 metre ve 40 adet 9 metrelik otobüsler için yarışacak. 9 metrelik araçlar, dar sokaklı ve girilmesi zor olan hatlarda kullanılacak.

90 OTOBÜS 180 GÜNDE TESLİM EDİLECEK

İhalenin yapılması ve ihaleyi kazanan firmanın belirlenmesinin ardından ilgili firma ile sözleşme imzalanacak. Sözleşme imzalanmasının ardından firma 90 adet otobüsü 180 gün içerisinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne teslim edecek.

129 OTOBÜS YILSONUNA KADAR TESLİM EDİLECEK

Diğer yandan yapımı devam eden 84 adet 12 metre ve 36 adet körüklü CNG (Sıkıştırılmış doğalgaz) yakıtlı ve alçak tabanlı (A grubu) BMC, 7 adet 12 metrelik (C grubu) Mercedes ve 2 adet 8 metrelik (B grubu) Otokar marka otobüsün yılsonuna kadar Büyükşehir'e teslim edilmesi planlanıyor.

ÇEVRE DOSTU, 5 YIL GARANTİLİ

Çevre dostu sıkıştırılmış doğalgaz yakıt (CNG) sistemli otobüsler, 5 yıl boyunca yedek parça ve servis garantili. 90 ve 160 yolcu kapasite olarak iki farklı boyuta sahip olan otobüsler yakıt tasarrufu, rampa çekiş performansı ile emsallerine göre daha güçlü motor sistemine sahip.

GÜVENLİK ÖN PLANDA

Güvenlik boyutunun da ön planda tutulduğu otobüsler, çarpışma ve güvenlik ikaz sistemine sahip. Savrulma engelleyici fren ve güvenlik sistemleri ile donatılan otobüslerde tam otomatik yolcu dezenfektan sistemi de bulunuyor.

YOLCU BİLGİLENDİRME EKRANI VE SİSTEMLERİ

Ferah iç hacmi ile de dikkat çeken otobüslerde elektronik yolcu bilgilendirme ekranı ve sistemleri, araç içi güvenlik kameraları, panik butonu, nano teknoloji bakteri önleyici koltuk ve döşemeleri bulunuyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Doğalgaz, Tragger, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ulaşımda otobüs filosunu büyütmeye devam ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ulaşımda otobüs filosunu büyütmeye devam ediyor - Son Dakika
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