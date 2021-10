Kocaeli Büyükşehir'den Körfez'e 6 bin balık daha - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Körfezi'ni balıklandırma projesi kapsamında 6 bin adet daha levrek, çupra ve kalkan balığını denizle buluşturdu. Hereke sahilinde düzenlenen programa Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Genel Sekreter Balamir Gündoğdu, Genel Sekreter Yardımcısı Gökmen Mengüç, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, BBP İl Başkanı Remzi Kaya, DTO Başkanı Vedat Doğusel, Trabzon Su Ürünleri Merkez araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Ercan Küçük,

Kooperatiflerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

TOPLAMDA 24 BİN ADET YAVRU BALIK

Büyükşehir Belediyesi, Tarım ve Orman Bakanlığı ile TAGEM arasında imzalanan protokolün ardından İzmit Körfezi'nin balıklandırma çalışmaları başlamıştı. İzmit Körfezi'ne salınan balıklara takılan çipler sayesinde hem çeşitli bilimsel veriler elde ediliyor, hem de

Balıkların büyümesi ve gelişmesi takip ediliyor. İzmit Körfezi'nde olta balıkçılığına da katkı sağlanıyor. Proje kapsamında bugüne kadar İzmit Körfezi'ne toplamda 24 bin adet yavru balık bırakıldı.

BÜYÜKAKIN: KOCAELİ ARITMADA ŞAMPİYON

Törende konuşan Başkan Büyükakın, "İzmit Körfez'inde balık tuttuğumuz, denize girdiğimiz o güzel günleri hepimiz hatırlıyoruz. Ancak sonradan denize giremediğimiz zamanları da biliyoruz. Biz Türkiye'yi ve Kocaeli'yi miras aldık, emanet aldık. İçinde yaşadığımız dünyayı bozmadan, evrenle uyum içinde yaşamaya alışmalıyız. Asıl çevreci zihniyet böyle olmalı. Günde 3,4 milyon metreküp su Marmara denizine veriliyor. Bu suyun yüzde 53'ü ön arıtmadan geçiyor. Besin zincirine bu kadar azotu ve fosforu verirseniz müsilajla karşılaşırsınız. Atık suyu arıtmadan denize vermeyeceğiz. Kocaeli'de bizim denize bıraktığımız atık su oranı ise yüzde 8. Tamamı arıtmadan geçiyor. Bu manada Kocaeli şampiyon. İlimizdeki suların yüzde 65'i ileri biyolojik arıtmadan, yüzde 35'i ise biyolojik arıtmadan geçiyor. Biz temizlesek de Marmara'ya kıyısı olan iller bunu yapmazsa yine aynı sonuçları alırız. 3 yıl içinde 700 milyonluk yatırımla tüm tesislerimiz ileri biyolojik arıtma olacak" açıklamasını yaptı.

HAVADAN, KARADAN, DENİZDEN DENETİM

Marmara Denizi ve İzmit Körfezi'nin geçmişte hor kullanıldığına değinen Başkan Büyükakın, "İstanbul'da Çevre Bakanlığımızın başkanlığında yarın bir toplantı daha yapacağız. Marmara'yı eski günlerine döndürmek için çalışıyoruz. Her yıl 115 bin metreküp çamur bertaraf etmiş oluyoruz arıtma yaparak. Her gün siyasetle Marmara Denizi temizlenmez. Her gün deniz uçağımızla havadan kontrol gerçekleştiriyoruz. Bugüne kadar 6 bin saat uçuş gerçekleştirdik, körfezi kirleten gemilere 50 milyona yakın ceza yazıldı. İzmit Körfez'ine ulaşan 12 adet sürekli dereyi takip ediyoruz. Küresel ısınma ayrı bir tehdit. Son 20 yılda Kocaeli'de 9 milyon fidan toprakla buluştu'' bilgisini verdi.