Kocaeli'de 107 kilogram eroin yakalandı - Son Dakika

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, polis ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 107 kilogram eroin ele geçirdiğini açıkladı.

Açılışını Bakan Varank'ın yaptığı terlik ve ayakkabı fabrikasının patronu kayıplara karıştı

Mahkemede kendisine "İnsan eti yiyor" diyen şahsa "Sen de erkeklere ilgi duyuyorsun" diye karşılık verdi