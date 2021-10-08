Kocaeli'de 3 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Kocaeli'de durdurulan bir otomobilde 3 düzensiz göçmen yakalandı, gözaltına alınan araç sürücüsü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Anadolu Otoyolu'nda yapılan uygulama sırasında durdurulan otomobilde 3 düzensiz göçmen bulundu.

Araç sürücü A.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.