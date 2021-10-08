Kocaeli'de 3 kişinin silahla yaralandığı kavgayla ilgili 2 tutuklama

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 3 kişinin silahla yaralandığı kavgaya ilişkin adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 3 kişinin silahla yaralandığı kavgaya ilişkin adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kemalpaşa mahallesi Şehabettin Bilgisu caddesindeki bir gece kulübünün önünde salı günü çıkan kavgada C.K, R.P. ve Ş.H, silahla yaralandı. Çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheliler B.Ç. ve T.H.M'yi dün gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kocaeli, Salı, Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de 3 kişinin silahla yaralandığı kavgayla ilgili 2 tutuklama - Son Dakika

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