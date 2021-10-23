KOCAELİ'DE 40 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI; 2 ORGANİZATÖR TUTUKLANDI - Son Dakika

KOCAELİ'de, TEM yolunda durdurulan minibüste 40 kaçak göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığından gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, TEM yolu Kocaeli geçişinde şüphe üzerine bir minibüsü durdurdu. Minibüste kaçak göçmenlerin olduğu görülürken, 2 kişi gözaltına alındı. 40 kaçak göçmen işlemleri için İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Gözaltına alınan araç sürücüsü U.A. ve M.G. 'Göçmen kaçakçılığı' suçundan adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen U.A. ve M.G., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Kaynak: DHA
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