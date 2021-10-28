Kocaeli'de 98 okula robotik kodlama atölyesi kuruldu - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98. yılı dolayısıyla kentteki 98 okula robotik kodlama atölyesi kazandırdı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kocaeli Robotik Kodlama Atölyeleri Projesi (KODELİ) kapsamında okullarda kurulan kodlama atölyelerinin tanıtım toplantısı Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Burada konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, geçen yıl 97 robotik kodlama atölyesi kurduklarını anımsatarak, Cumhuriyet'in 100. yılı olan 2023'e kadar tüm okullara bu atölyeleri kazandırmayı amaçladıklarını kaydetti.

Kocaeli'nin gençliğine sonsuz güvendiğini vurgulayan Büyükakın, "Geleceğin dünyasını, geleceğin Türkiye'sini sizler inşa edeceksiniz. Yarının dünyasının kodlarını Kocaelili gençlerimiz yazacak." ifadesini kullandı.

"2023'te 100 okulda robotik kodlama sınıfı kurulacak"

Büyükakın, gençler için çalıştıklarının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Seneye 99 ve 2023'te, yani Cumhuriyetimizin 100. yılında 100 okulumuzda daha olmak üzere tüm okullarımızda robotik kodlama sınıfları kurulmuş olacak. Artık insanların yaptığı işler de değişmeye başlayacak. Bugün meslek olmayan işler, yarının mesleği olacak. Teknolojiyi doğru takip ederseniz, bunun iyi yetişmiş insan aklının ürünü olduğunu gördüğünüzde Atatürk'ün muasır medeniyetler seviyesi hedefine nasıl ulaşacağınızı da görürsünüz. İşte KODELİ'ni bunun için yapıyoruz. İhtiyacı olan öğrencilerimize tablet ve bilgisayar veriyoruz ama balık vermek yerine balık tutmayı öğretmeliyiz. Biz, o tabletleri yapacak gençleri yetiştirmek istiyoruz. Gençlerimiz dünyanın kodlarını yazacak, işte bu kodları yazdığımızda bu kentin çocuklarının adı dünyada anılacak."

Teknolojiyle gelecek varlık ve zenginliğin yine dünya barışı ve kardeşliği için kullanılması gerektiğine işaret eden Büyükakın, "Yeni medeniyetin standartlarını bu toprağın çocukları belirlesin istiyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın '1 milyon yazılımcı' vizyonu çok kıymetli. Geleceğin dünyasına bizi bu vizyon taşıyacak. Bunu biz inşa edersek, dünyaya barış, huzur ve kardeşlik getiririz." değerlendirmesinde bulundu.

Proje tanıtım töreni kapsamında yapılan Cumhuriyet Kupası Drone Yarışları'nda, Hüseyin Yılmaz Çimen birinci, Deniz Sarel ikinci, Recep Altay Öztürk ise üçüncü oldu.

Programa, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.