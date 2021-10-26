Apartmanda çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir apartmanda çıkan yangın söndürüldü.
İnönü Mahallesi 142 Sokak'ta üç katlı binanın ikinci katında yangın çıktı.
Dumanları görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Dumandan etkilenen Mehmet Ali D. (89) ile oğlu Hasan D'ye sağlık ekiplerince müdahale edildi.
Mehmet Ali D, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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