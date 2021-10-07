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Kocaeli'de apartmanın 5. katından düşen kişinin ölümüyle ilgili bir şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Kocaeli'de apartmanın 5. katından düşen kişinin ölümüyle ilgili bir şüpheli tutuklandı

07.10.2021 23:46
Kocaeli'de apartmanın 5. katından düşen kişinin ölümüyle ilgili bir şüpheli tutuklandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 5. kattaki evinin penceresinden düşen kişinin ölümüne ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 5. kattaki evinin penceresinden düşen kişinin ölümüne ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Ömerağa Mahallesi Alemdar Caddesi'nde bir apartmanın 5. katındaki dairede bulunan N.B'nin (28) dün pencereden düşerek hayatını kaybetmesini şüpheli bulan polis ekipleri soruşturma başlattı.

Polisin soruşturma kapsamında gözaltına aldığı, N.B'nin arkadaşı olduğu ileri sürülen T.K, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli T.K çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kocaeli, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de apartmanın 5. katından düşen kişinin ölümüyle ilgili bir şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kocaeli'de apartmanın 5. katından düşen kişinin ölümüyle ilgili bir şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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