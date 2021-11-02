Bariyerlere çarpan tır D-100 kara yolunda trafiği aksattı - Son Dakika

Kaza nedeniyle D-100 kara yolunun Ankara istikametinde bir süre aksayan trafik akışı, tırın çekilmesinin ardından normale döndü.

Yaralanan sürücü Ayhan K, sağlık ekiplerince Fatih Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ankara yönüne giden Ayhan K. idaresindeki 34 DE 7390 plakalı boş dorse takılı tır, Tatlıkuyu Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak refüjdeki bariyerlere çarptı.

Kocaeli 'nin Gebze ilçesinde, tırın bariyerlere çarpması D-100 kara yolunda ulaşımda aksamaya neden oldu.

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