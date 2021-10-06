Kocaeli'de binlerce kilogram tütün ve makaron ele geçirildi - Son Dakika

Kocaeli'nin Derince ilçesinde 4 iş yerine düzenlenen operasyonda 26 bin 80 adet dolu makaron, 16 bin adet gümrük kaçağı boş makaron ve 21 bin 434 kilo açık tütün ele geçirildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçakçılığın önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, kaçak tütün ticareti yapıldığı tespit edilen 4 iş yerine operasyon düzenlendi. Derince ilçesinde bulunan iş yerlerinde yapılan aramalarda 26 bin 80 adet içi tütün dolu makaron, 16 bin adet gümrük kaçağı boş makaron ve 21 bin 434 kilo açık tütün ele geçirildi. Polis olayla ilgili işlem başlattı.

(Fehime Kartal/İHA)