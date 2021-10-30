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"Cumhuriyet Koşusu" yapıldı - Son Dakika

"Cumhuriyet Koşusu" yapıldı

30.10.2021 13:58

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98. yıl dönümü kutlamaları kapsamında "Cumhuriyet Koşusu" düzenlendi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98. yıl dönümü kutlamaları kapsamında "Cumhuriyet Koşusu" düzenlendi.

Sekapark'tan başlayan ve 10, 3 ve 1'er kilometrelik üç kategoride gerçekleştirilen organizasyona, Türk sporcuların yanı sıra Endonezya, Fas, Etiyopya, Kenya, Moldova, Malezya, Ukrayna, Tunus, Azerbaycan, Kazakistan, Suriye, İran, Irak ve Afganistan'dan yaklaşık 8 bin yarışmacı katıldı.

Yarışların startını veren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Cumhuriyet'in ülkenin en kıymetli değeri olduğunu belirterek, koşuya katılanlara başarılar diledi.

Organizasyonun sonunda, dereceye giren sporculara madalya ve ödülleri takdim edildi.

Ödül töreni sırasında, vatandaşlara 1923 Türk bayrağı uçurtması dağıtıldı. Alandaki çocuklar uçurtma havalandırmanın mutluluğunu yaşadı.

Ayrıca Türk Uçurtma Takımı, dünyanın en büyük beşinci bayrak uçurtması olan 60 metrekarelik Türk bayrağı uçurtmasını havalandırdı. Uçurtma, gökyüzünde güzel görüntü oluşturdu.

Cumhuriyet Koşusu yapıldı
Cumhuriyet Koşusu yapıldı
Cumhuriyet Koşusu yapıldı
Cumhuriyet Koşusu yapıldı
Cumhuriyet Koşusu yapıldı

Türkiye Cumhuriyeti, Cumhuriyet, Kocaeli, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Cumhuriyet Koşusu' yapıldı - Son Dakika


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