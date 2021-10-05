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Kocaeli'de dünyaya gelen minik kanguru kesesinden çıktı - Son Dakika

Kocaeli'de dünyaya gelen minik kanguru kesesinden çıktı

05.10.2021 14:02

Kocaeli'de bulunan Ormanya Doğal yaşam parkında yeni doğum yapan cüce kangurunun yavrusu, başını keseden çıkarıp poz verdi.

Kocaeli'de bulunan Ormanya Doğal yaşam parkında yeni doğum yapan cüce kangurunun yavrusu, başını keseden çıkarıp poz verdi.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde Bulunan Ormanya Doğal Yaşam Merkezi, yeni anne olma sevinci yaşayan Valabi (cüce) kanguru ile hayvan nüfusunu arttırdı. Ormanya içerisindeki Çocuk Hayvanat Bahçesi bölümünde bulunan cüce kangurular alanında yeni bir yavru dünyaya geldi. Doğar doğmaz annesinin kesesi içerisine girerek beslenmeye başlayan yavru kanguru, başını ilk kez keseden dışarı çıkardı ve bakıcılarına poz verdi. Uzun süredir heyecanla yavru kanguruyu görmek için bekleyen Ormanya çalışanları, mutluluk dolu dakikaların tadını çıkardı.

"BU HABERİ PAYLAŞMAKTAN DA MUTLULUK DUYUYORUZ"

Sevinçlerini dile getiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Alanları Şefi Önder Alioğlu, "Bu hafta içerisinde 3 tane yavrumuz oldu. Bunlardan biri Valabi kanguru, bir tanesi lama, bir tanesi de oklu kirpiydi. Çok sevindirdi bu haber açıkçası bizi. Bu haberi paylaşmaktan da mutluluk duyuyoruz" dedi.

"HAYVANLARIMIZ BİZİM İÇİN AİLENİN BİR PARÇASI GİBİ"

Yeni doğan yavru için internet üzerinden isim arayışına gireceklerini belirten Alioğlu, "Çocuk hayvanat bahçesi bölümünde yaşayan hayvanlarımız bizim için ailenin bir parçası gibi. Bizim ailemizin birer üyesi gibi. Bakıcıları, veteriner hekimlerimiz, biyologlarımız, hayvanat bahçesinde çalışan bakıcı arkadaşlarımız, Ormanya'da çalışan arkadaşlarımız bu habere çok sevindik. Yakın zamanda bunlarla ilgili isim arayışına da gireceğiz. Bunun için vatandaşlarımızdan öneriler de alacağız, hayvanlarımıza verilecek isimler için. Sağlıklı bir ömür yaşamalarını arzu ediyoruz. Burada onları en konforlu, refah seviyesi yüksek yaşam standardını sunmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

(Gürcan Yılmaz/İHA)

Kocaeli'de dünyaya gelen minik kanguru kesesinden çıktı
Kocaeli'de dünyaya gelen minik kanguru kesesinden çıktı
Kocaeli'de dünyaya gelen minik kanguru kesesinden çıktı
Kocaeli'de dünyaya gelen minik kanguru kesesinden çıktı

Hayvanat Bahçesi, Kocaeli, Doğum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de dünyaya gelen minik kanguru kesesinden çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kocaeli'de dünyaya gelen minik kanguru kesesinden çıktı - Son Dakika
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