Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 7 kilo 78 gram esrar ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Kadılı Mahallesi'nde bir ev ile müştemilata düzenlenen operasyonda 7 kilo 78 gram esrar ile terazi, ruhsatsız tabanca ve 5 fişek ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğeri emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.