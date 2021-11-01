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Kocaeli'de Eşme Ayva Festivali düzenlendi - Son Dakika

Kocaeli'de Eşme Ayva Festivali düzenlendi

01.11.2021 11:45
Kocaeli'de Eşme Ayva Festivali düzenlendi

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde üretilen ve lezzetiyle bilinen Eşme ayvasının tanıtılması amacıyla festival gerçekleştirildi.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde üretilen ve lezzetiyle bilinen Eşme ayvasının tanıtılması amacıyla festival gerçekleştirildi.

Eşme Sahili'nde düzenlenen festivalde konuşan AK Parti Kocaeli Milletvekili Sami Çakır, festivallerin birlik ve beraberliğin göstergesi olduğunu belirterek, "Eşme ayvamızda inanılmaz tat vardır. Eşme ayvamızı en iyi şekilde tanıtmaya devam edeceğiz." dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Yaşar Çakmak da kentin her yönüyle Türkiye'nin göz bebeği olduğunu dile getirerek, "Kartepe'miz ilimizin nadide bir ilçesidir. Belediye Başkanımıza emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Samimiyetle, gayretle çalışmalarımıza devam ediyoruz." şeklinde konuştu.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ise Eşme ayvasının Türkiye'nin en güzel ayvası olduğunu vurgulayarak, "Eşme ayvamızı tanıtmak için bizler de elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Üreticilerimize çok teşekkür ediyoruz." dedi.

İlçede ceviz, kiraz ve armut da yetiştirildiğini aktaran Kocaman, "Kartepe'mizin tüm ürünlerinin tanıtımına devam edeceğiz. Desteklerini eksik etmeyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın'a teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Festivalde çocuklar alana kurulan oyun gruplarında eğlendi, çuval, halat çekme ve yumurta yarışmaları ile özel gösteriler yapıldı.

Eşme ayvasının tanıtımına ve ilçe turizmine büyük katkı sağlayan festivalde Mehmet Erdem sahne aldı.

Ayrıca, En Güzel Ayva Yarışması'nda dereceye girenlere para ödülü, mansiyon kategorisinde ise çeşitli hediyeler verildi.

Festivale AK Parti Kocaeli Milletvekilleri İlyas Şeker, Radiye Sezer Katırcıoğlu, siyasi partilerin temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Kocaeli'de Eşme Ayva Festivali düzenlendi
Kocaeli'de Eşme Ayva Festivali düzenlendi
Kocaeli'de Eşme Ayva Festivali düzenlendi
Kocaeli'de Eşme Ayva Festivali düzenlendi

AK Parti, Festival, Hisarcık, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de Eşme Ayva Festivali düzenlendi - Son Dakika


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