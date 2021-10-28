Kocaeli'de evin önündeki cipi çalan şüpheli yakalandı - Son Dakika

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir evin önündeki cipi çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 18 Ekim'de bir evin önünden yaklaşık 450 bin lira değerindeki cipin çalındığı ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Çalışmalar sonucunda, olay şüphelilerinden olduğu değerlendirilen Y.K. dün İstanbul'da düzenlenen operasyonda çalınan araçla yakalandı.

Gözaltına alınan Y.K. emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.