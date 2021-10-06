Kocaeli'de evinde saldırıya uğrayan kişinin ölümüne ilişkin 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Tatlı'ya ait lüks cip de Kocaeli Fuar Alanı mevkisinde terk edilmiş halde bulunmuştu.

Eve giden jandarma ekipleri, C.T'nin yerde hareketsiz yattığını görmüş, sağlık personelince yapılan incelemede, sırtından kesici aletle yaralanan Tatlı'nın yaşamını yitirdiği belirlenmişti.

Servetiye Karşı Mahallesi'nde oturan arkadaşı Cahit Tatlı (49) ile 2 Ekim'de telefonda konuşan V.Y, çığlık ve bağrışma sesleri duyması üzerine durumu jandarmaya bildirmişti.

Şüpheliler C.İ. ve F.S'nin, Tatlı'nın gittiği spor salonunda eğitmenlik yaptığı öğrenildi.

Ekipler, olayda kullanıldığı değerlendirilen bıçağı ise Sekapark mevkisinde denizden çıkardı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucu kimlikleri belirlenen şüpheliler C. İ, Suriye uyruklu F.S. ile A.İ.Ç. İzmit'te düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

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