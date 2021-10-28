Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, terörle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde FETÖ/PDY terör örgütüne üyelik suçlamayla arandığı tespit edilen bir şüpheli Başiskele 'de yakalandı.

Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/ PDY) üyesi olduğu iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı - Son Dakika

"Siyasi cinayetler" yorumundan sonra Kılıçdaroğlu'ndan yeni çıkış: Bana yönelik tehditler var ama hiç umurumda değil