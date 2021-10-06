Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 7 kişi yaralandı - Son Dakika

Sağlık ekiplerince Kandıra Devlet Hastanesine kaldırılan sürücüler ile 5 yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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