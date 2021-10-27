Kocaeli'de hırsızlıktan aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika

"Hırsızlık" suçundan hakkında 13 yıl 4 ay hapis cezası olduğu gerekçesiyle aranan M.T.A (21), Gebze ilçesinde yakalandı.

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