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Kocaeli'de hırsızlıktan aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika

Kocaeli'de hırsızlıktan aranan hükümlü yakalandı

27.10.2021 17:30
Kocaeli'de hırsızlıktan aranan hükümlü yakalandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde "hırsızlık" suçundan hakkında 13 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü cezaevine gönderildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde "hırsızlık" suçundan hakkında 13 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğünce aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında operasyon düzenlendi.

"Hırsızlık" suçundan hakkında 13 yıl 4 ay hapis cezası olduğu gerekçesiyle aranan M.T.A (21), Gebze ilçesinde yakalandı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü cezaevine gönderildi.

Hırsızlık, Kocaeli, Gebze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de hırsızlıktan aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kocaeli'de hırsızlıktan aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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