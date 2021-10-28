Kocaeli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Köşklüçeşme Mahallesi'nde Bağdat Caddesi ile Bahar Caddesi kesişiminde Bayram Z. idaresindeki 41 AHL 653 plakalı otomobil ile Muharrem Ç'nin kullandığı 34 TE 2313 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada, aralarında otomobil sürücüsü Bayram Z'nin de olduğu 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere sevk edildi.
Kaynak: AA
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