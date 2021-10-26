Kocaeli'de kamyona çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
İstanbul yönünde ilerleyen İsmail Y. idaresindeki 41 L 7406 plakalı kamyonet, Dilovası rampasında, Lokman Y. yönetimindeki 06 HVY 44 plakalı un yüklü kamyona arkadan çarptı.
Kazada kamyonet sürücüsü İsmail Y. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Direksiyon mahallinde sıkışan sürücü İsmail Y, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Yaralı, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik akışı kontrollü sağlanıyor.
Kaynak: AA
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