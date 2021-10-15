Kurallara uymayan sürücüler "drone"dan kaçamadı - Son Dakika

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Bu kapsamda emniyet kemeri, kırmızı ışık ihlali, araç kullanırken cep telefonu kullanımı ve emniyet şeridi ihlali denetimlerinde 1339 araç kontrol edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte 08-14 Ekim tarihlerinde, trafik kazalarından kaynaklı can kayıpları ile yaralanmaları azaltmak amacıyla drone destekli trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Kocaeli 'de, 8-14 Ekim'de "drone" desteğiyle yapılan trafik uygulamasında 1060 sürücüye ceza yazıldı, 48 araç trafikten men edildi.

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