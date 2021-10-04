Kocaeli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören okul müdürü yaşamını yitirdi.
Vali Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Körfez Milangaz Hacer Demirören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ömer Gökdemir, Kovid tedavisi gördüğü hastanede maalesef hayatını kaybetmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Lütfen aşımızı olalım." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de okul müdürü Kovid-19'dan hayatını kaybetti - Son Dakika