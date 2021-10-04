Kocaeli'de pazar artıkları kompost gübreye dönüştürülecek - Son Dakika

AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, pazar artıklarından doğal yöntemlerle kompost gübre üreterek çiftçilere bedava dağıtacaklarını söyledi.

Katırcıoğlu, AK Parti İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, "Sandıktan Toprağa Ata Tohumu" projesinin Kocaeli'de 2 yıldan beri sağlıklı şekilde sürdürüldüğünü, İzmir'den sonra ikinci en fazla yerel tohumu Tarım ve Orman Bakanlığına teslim eden il olduklarını aktardı.

Kocaeli'den 410'dan fazla yerel tohumun bakanlığa teslim edildiğini dile getiren Katırcıoğlu, 160'ının yerel tohum olarak tescillendiğini, 250'sinin de gen bankalarında muhafaza edilmek üzere saklandığını kaydetti.

Tohumlardan 30 çeşidinin ekildiğini ve 850 kilogram kadar tohumluk ürün elde edildiğini vurgulayan Katırcıoğlu, "Tescil edilen ürünlerimiz var. Kandıra'ya özgü sivri biber, kıl biber, salçalık biber, ayrıca turuncu salkım domates, anka domates ve tescil işlemleri süren bir başka domatesimiz daha var." dedi.

Katırcıoğlu, Kocaeli'ye ait 20 çeşit tohumun çoğaltılması için çalışmaların sürdüğüne işaret ederek, bu tohumların Eskişehir'de Anadolu Tarım İşletmelerinde ekildiğini aktardı.

Kentteki yerel tohumların köylerde çok güzel korunup saklandığını dile getiren Katırcıoğlu, Sandıktan Toprağa Ata Tohumu'nun devamı olarak kentte bir projeyi daha başlattıklarını bildirdi.

Milletvekili Katırcıoğlu, gelecek hafta başlayacak projeye ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Cumhurbaşkanımızın çok değerli eşinin başlattığı Sıfır Atık projesi var, bu projeyle birleştirerek kompost gübre projesi başlatacağız. Kocaeli'deki topraklarımızı, tarım arazilerimizi korumaya, kimyasal artıklardan kurtarmaya, temizlemeye, daha çok verim almaya yönelik doğal yollu gübrelerle ürün almaya yönelik bir proje. Pazarlardan sonra kalan gıda artıklarını, gönüllülerimiz, 11 belediyemizin temizlik görevlileriyle toplayıp ayrıştıracağız, makineleştirmeden doğal ve eski yöntemlerle kompost gübreye dönüştüreceğiz.

Mikro organizmalardan zengin kompost gübreyi başta kadın çiftçilerimize olmak üzere bedava dağıtacağız. Ata tohumları ve kompost gübreyle ilgili bir kooperatif kuracağız. Bu kooperatif, ata tohumlarını ekecek, geliştirecek, tohumların dağıtımını sağlayacak, elde ettiği geliri de öksüz, yetim, gelir düzeyi düşük öğrencilere burs olarak verecek."