Sahte altın satarak kuyumcuları dolandırdığı iddiasıyla 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tepecik Mahallesi'nde 3 farklı kuyumcuya sahte altın satarak dolandırıcılık yaptığı iddia edilen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Koronavirüs aşısına bakış açısını belirleyen ankete göre En çok hangi partinin seçmeni aşıya karşı?