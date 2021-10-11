KOCAELİ'DE ŞARAMPOLE DEVRİLEN OTOMOBİLDEKİ BABA- OĞUL YARALANDI - Son Dakika

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, otomobilin 10 metreden şarampole yuvarlanması sonucu Mustafa Atlı ve oğlu Ömer Atlı yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında, Fatih Mahallesi Tınaz Tepe Caddesi'nde meydana geldi. Mustafa Atlı'nın kullandığı 41 NJ 713 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, yaklaşık 10 metre yükseklikten şarampole yuvarlanıp, 20 metre sürüklendi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi, araçtan çıkardığı Mustafa Atlı ile oğlu Ömer'i ambulansa taşıdı. Yaralı baba- oğul, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.