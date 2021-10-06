Kocaeli'de servis minibüsü ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde servis minibüsü ile çarpışan motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Emek Mahallesi Ragıp Demirkol Bulvarı Bosna Caddesi'nde Abdullah D. idaresindeki 41 P 0441 plakalı servis minibüsü ile Alican T'nin kullandığı 34 ZD 0651 plakalı motosiklet çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı.
Alican T, 112 Acil Servis ekiplerince Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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