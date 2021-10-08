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Kocaeli'de "Spor Şurası ve Çalıştayı" düzenlenecek - Son Dakika

Kocaeli'de "Spor Şurası ve Çalıştayı" düzenlenecek

08.10.2021 10:21
Kocaeli'de

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin spor master planının hazırlanmasına yönelik "Spor Şurası ve Çalıştayı" gerçekleştirilecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin spor master planının hazırlanmasına yönelik "Spor Şurası ve Çalıştayı" gerçekleştirilecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yerel yönetimler ve halkın katılımıyla meydana gelecek ortak akılla kenti ulusal ve uluslararası arenada marka ve mutlu şehir hedefine ulaştıracak, model, etkin ve sürdürülebilir projeler ortaya koymak amacıyla çalışmalar yapan Kent Politikaları ve Araştırmaları Merkezi (ŞURA), Kocaeli Spor Master Planı için ilk önemli adımı atıyor.

Kocaeli Kongre Merkezi'nde 12 Ekim'de düzenlenecek çalıştaya 700 kişinin katılması bekleniyor.

"Kocaeli Spor Master Planı" çalışmalarına altlık oluşturmak, kentin ihtiyaçlarını ortak akılla belirlemek ve elde edilecek çıktıların aksiyona dönüşmesini sağlamak amacıyla yapılacak çalıştaya, Kocaeli Valiliği, Kocaeli Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA), Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu, Kocaeli Kent Konseyi yetkilileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, spor yöneticileri, antrenörler, sporcular ve sporcu aileleri katılacak.

Çalıştay öncesi anket yapıldı

Şura öncesi Kocaeli'de yaşayan ve spor ile ilgisi olan 2 bin 500 kişiye yönelik uygulanan ankete, sporcular, spor yöneticileri, antrenörler, sporcu aileleri, spor işletmecileri ve sporla ilgili bürokratlar katıldı.

"Spor Kenti Kocaeli" yolculuğunda yaşanan sorunlar, yapılan yatırımlar ve yapılması gerekenlerin sorulduğu ankette, öne çıkan başlıklar şurada masaya yatırılacak.

Çalıştayda, Kocaeli kent yaşamı ve spor, spor eğitimi, okul sporları ve altyapı, kamu spor yatırımları ve özel spor işletmeleri, spor turizmi, doğa, su ve salon sporları, engelliler ve spor, spor kulüpleri (Futbol-Kocaelispor) ile e-Spor konuları ele alınacak.

Elde edilecek veriler, bilim insanları tarafından eylem planına dönüştürülecek ve kentin spor master planı hazırlanacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, Kongre, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de 'Spor Şurası ve Çalıştayı' düzenlenecek - Son Dakika


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