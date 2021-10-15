Sürücüsü uygulamadan kaçan otomobilin sürüklediği polis yaralandı - Son Dakika

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, uygulama sırasında durdurduğu otomobilin sürücüsünün kaçmak için hareket etmesi üzerine sürüklenen polis memuru yaralandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Ömer Türkçakal Bulvarı Yuvacık Sapağı mevkisinde uygulama sırasında 06 CHP 50 plakalı otomobili durdurdu.

Polis memuru B.Y'nin kontrol etmek istediği otomobilin sürücüsü, kaçmak için aracı hareket ettirdi. Bu sırada polis memuru durdurmaya çalıştığı otomobille bir süre sürüklendi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılan polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Eski CHP İzmit İlçe Teşkilatı yöneticilerinden B.S'ye ait olduğu, hakkında yakalama ve haciz kararı bulunduğu belirtilen otomobil Başiskele Vezirçiftliği Mahallesi'nde terk edilmiş halde bulundu.

Kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Öte yandan olay anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kayıtlarda, polis memurunun kaçan otomobille sürüklenmesi, çevredekilerin yardıma koşması yer alıyor.