"Sanayi kenti" Kocaeli'de kompost gübreyle tarımda verimlilik artırılacak - Son Dakika

Kocaeli'de "Topraktan Toprağa Biyobozunur Atık Yönetimi Projesi" kapsamında üretilecek kompost gübre sayesinde tarımda verimliliğin artırılması hedefleniyor.

Kocaeli Ticaret Odasında (KOTO) düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, projenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde devam ettiğini belirtti.

İki büyük proje olduğunu aktaran Katırcıoğlu, "Birisi 'Sandıktan Toprağa Ata Tohumu', diğeri de 'Sıfır Atık' projesi. Hem ata tohumunun hem de sıfır atığın tohumla, toprakla, tarımla birleşmesi çok önemli, çok anlamlı bir proje olduğuna inanıyorum." dedi.

Katırcıoğlu, yaklaşık 2 yıl önce ata tohumu projesinin tanıtımını yaptıklarını, salgına rağmen çok hızlı ilerleme kaydettiklerini anlattı.

"Tohum, tarım ve çevre, milli mesele"

Katırcıoğlu, 57 üreticiden 491 ata, yerel tohum topladıklarını ve ilgili bakanlığa gönderdiklerini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Bunun 160'ı şu an inceleniyor. 250'si de saklanmak ve muhafaza edilmek adına dünyanın üçüncü büyük tohum gen bankası olan Ankara'daki tohum gen bankamıza konuldu. Diğerleri verimli olmayan tohumlar olarak ayrıştırıldı. Beraberinde ne yaptık bunları? Ata tohumlarımızı 3 bin fideye çevirdik. Bunları gönüllü kadınlarımıza dağıttık. Kocaeli'nin her yerinde gönüllü olarak ektiler. Tohumları çoğalttılar. Şimdi o tohumlar, tekrar önümüzdeki dönem ata tohumuyla tarım yapmak isteyen herkese dağıtılacak. Bu tohum kar topu misali büyüyerek devam edecek."

Ata tohumu çalışmalarında toprağın çölleştiğini gördüklerine dikkati çeken Katırcıoğlu, "Genetiğiyle oynanmış tohumla yapılan tarım, kimyasal gübreler ve ilaçlarla maalesef toprağın içindeki mikroorganizmalar azalmış" dedi.

"Kompost gübre, ücretsiz dağıtılacak"

Proje kapsamında doğal yöntemlerle kompost gübre üreteceklerini aktaran Katırcıoğlu, şu bilgileri paylaştı:

"Toprağın içini topraktan gelenle beslediğimiz zaman, içindeki bakteriler onu mikroorganizmaya çeviriyor. Bu mikroorganizma da toprağın verimini, besin değerini artırıyor. Torağımızı bu şekilde zenginleştireceğiz. Atık gıdalarımızla mikroorganizmalar yönünden zenginleşecek. Bu projeyle bir taşla çok kuş vuracağız. Ne yapacağız? Daha az dönüşüm, daha az atık çıkaracağız. Geri dönüşümle ekonomik kazancımız olacak. Daha az kimyasal, gübre kullanacağız. Toprağımız daha az kirlenecek. Ekolojik zincirde bozulma daha az olacak. Bu mikroorganizmadan zengin olan topraklarda yetişen bitkiler, çok daha sağlıklı olacak, besin değerleri çok daha yüksek olacak. Çok daha fazla verim alacağız. Bizi en çok heyecanlandıran kısmı, projeyle elde edilecek kompost gübre, tarıma gönül vermiş kadınlarımıza, gençlerimize, çiftçilerimize belediyelerimiz vasıtasıyla ücretsiz dağıtılacak."