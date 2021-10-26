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Kocaeli'de uyuşturucu ticaretinden aranan hükümlü tutuklandı - Son Dakika

Kocaeli'de uyuşturucu ticaretinden aranan hükümlü tutuklandı

26.10.2021 15:07
Kocaeli'de uyuşturucu ticaretinden aranan hükümlü tutuklandı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde uyuşturucu madde ticareti suçundan 8 yıl 4 ay ağır hapis cezası bulunan hükümlü cezaevine gönderildi.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde uyuşturucu madde ticareti suçundan 8 yıl 4 ay ağır hapis cezası bulunan hükümlü cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğünce aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında operasyon düzenlendi.

"Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan 8 yıl 4 ay ağır hapis cezası olduğu gerekçesiyle aranan M.Y. (44), Çayırova ilçesinde yakalandı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü cezaevine gönderildi.

Uyuşturucu Madde Ticareti, Uyuşturucu, Çayırova, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de uyuşturucu ticaretinden aranan hükümlü tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kocaeli'de uyuşturucu ticaretinden aranan hükümlü tutuklandı - Son Dakika
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