Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde uyuşturucu madde ticareti suçundan 8 yıl 4 ay ağır hapis cezası bulunan hükümlü cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğünce aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında operasyon düzenlendi.
"Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan 8 yıl 4 ay ağır hapis cezası olduğu gerekçesiyle aranan M.Y. (44), Çayırova ilçesinde yakalandı.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de uyuşturucu ticaretinden aranan hükümlü tutuklandı - Son Dakika